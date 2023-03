¿Listo para el Estéreo Picnic? Todo lo que debe saber sobre transporte, cashless, escenarios, setlists, horarios, mapa y más

En dos días comienza el festival de música más grande del país, el Festival Estéreo Picnic, o como se le conoce coloquialmente FEP. Este año, no solo vuelve a reunir a grandes artistas de talla internacional, como Billie Eilish, Tame Impala, Drake, Rosalía o The Chemical Brothers, sino que extendió su duración a cuatro días en vez de tres. Esto no solo significa que la espera se reduce, sino también el tiempo de preparación.

El festival comienza el próximo jueves 23 de marzo y SEMANA le cuenta lo que debe saber antes de embarcarse a la aventura a ‘Un mundo distinto’.

Transporte

Este año el festival se volverá a realizar en el Centro de eventos Briceño 18 a las afueras de Bogotá, por lo que llegar no es tan sencillo. La primera opción es en automóvil. Briceño 18 ofrece servicio de parqueadero, pero los cupos son limitados, además en caso de llevar carro y querer tomar, puede alquilar el servicio de conductor elegido por 140.000 pesos. Lo puede reservar a través de la página oficial del evento, dónde después del pago le darán un código QR que debe presentar en la carpa de conductores elegidos una vez en el festival.

La siguiente opción es alquilar una van. Este servicio es exclusivo para grupos de personas y aplica para ida y vuelta. Hay que programar con el conductor los puntos de salida (máximo dos) y los de llegada (máximo dos también). Aquí están las tarifas:

11 personas: $450.000 por día o $1.300.000 por los tres días

14 personas: $500.000 por día o $1.450.000 por los tres días

18 personas: $600.000 por día o $1.7500.000 por los tres día

La siguiente opción y la más cotizada es el servicio de buses prestado por el festival. Estos se podían adquirir en el momento de la compra de la boleta o posteriormente en la página de Entradas Amarillas, tiquetera oficial del evento. La mala noticia es que los cupos eran limitados y las boletas para acceder a ellos ya están agotadas, pero si usted alcanzó a comprarlas, SEMANA le explica como acceder a ellos y qué horarios manejan.

Los buses empezarán a salir rumbo a Briceño 18 desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. cada 20 minutos. Así mismo, se devolverán a Bogotá desde las 5:00 p.m. hasta la hora en la que se acabe el evento. Cuentan con tres puntos de salida y llegada:

1. Parqueadero Carulla Alhambra: Calle 114a #45-78

2. Parqueadero Maloka: Carrera 68d #24-61

3. Bahía del Planetario: Calle 26b #5-93

Cashless

Otro asunto muy importante es el manejo del dinero dentro del festival. Hay que aclarar que dentro del evento NO se recibirá dinero en efectivo o tarjetas de débito o crédito. De la única manera en la que se podrán adquirir productos y alimentos dentro del lugar será con la manilla del festival. Para esto hay que recargarla antes de llegar. Se puede hacer a través de: https://cashless.entradasamarillas.com/event/FEP2023/wristbands, puntos de Efecty o en el mismo festival, sin embargo, lo recomendable es hacerlo antes del evento.

Horario, mapa y escenarios

El festival abre puertas desde la 1:00 P.M. pero los primeros conciertos empiezan hasta las 2:00 de la tarde. A partir de ahí, le toca moverse de escenario en escenario para no perderse las presentaciones de sus artistas favoritos. Tenga cuenta que cada concierto dura aproximadamente hora y media, en la que tocan alrededor de 15 canciones.

Los únicos que tienen un setlits más largo son los artistas principales, quienes tocan al final de cada jornada aproximadamente desde las 11:45 p.m. hasta casi la 1 de la mañana, no obstante el día de festival no termina sino hasta las 3:00 a.m.

Este es el mapa para que pueda ubicar de antemano los escenarios a los que quiere ir, la zona VIP y el acceso a baños y parqueaderos.

Este es el mapa Briceño 18 y de la disposición de escenarios del Festival Estéreo Picnic. - Foto: Tomado de: https://www.festivalestereopicnic.com/#/

El festival cuenta con cuatro escenarios y un club especial. Los escenarios son los siguientes: Johnnie Walker, en dónde se presentarán artistas como Billie Eilish, Twenty One Pilots, The Chemical Brothers, Drake y muchos más. En el escenario de Adidas se van a presentar algunos como Rosalía, Tame Impala, Lil Nas X, Wu Tang Clan, The 1975, Kali Uchis, y más.

Los otros escenarios son el de Banco de Bogotá, con artistas como Mora, Melanie Martínez y Lee Eye, y por último el Escenario de Flammin’ Hot dónde se destacan Ryan Castro y Nicolás y los Fumadores.

Aquí podrá ver los escenarios, horarios y artistas por día:

Setlist

Una de las cosas más importantes para muchos fanáticos es saber de antemano cuál será la lista de canciones que sus artistas favoritos presentarán en el recital. Muchos con intenciones de aprenderse las que no se saben y poder corearlas durante el concierto.

SEMANA, con base en lo ocurrido en los festivales Asunciónico, de Paraguay, y Lollapalooza, de Argentina y Chile, del fin de semana pasado, predice que estas serán las setlist de los headliners de cada día.

Jueves 23:

Twenty One Pilots

Guns for Hands

Morph

Holding on to You

The Outside

All The Small Things (cover de Blink-182)

Lane Boy

Chlorine

Jumpsuit

Heavydirtysoul

Ride

Shy Away

Car Radio

Stressed Out

Heathens

Trees

Tame Impala

One More Year

Borderline

Nangs

Breathe Deeper

Posthumous Forgiveness

Elephant

Lost in Yesterday

Apocalypse Dreams

Mutant Gossip

Let it Happen

Feels like we only go backwards

Eventually

One More Hour

The less I know the better

New Person, Same old Mistakes

Viernes 24:

Drake:

Started from the Bottom

Trust Issues

Rich Flex

Spin Bout U

Energy

Nonstop

Hotline Bling

Life is Good

Hold On, We’re Going Home

Nice for What

Controlla

Gods Plan

In My Feelings

Laugh Now Cry Later

Jumbotron Shit Poppin

One Dance

Fake Love

Headlines

Legend

Rosalía:

SAOKO

CANDY

BIZCOCHITO

LA FAMA

Dolerme

DE AQUÍ NO SALES / BULERÍAS

MOTOMAMI

G3 N15Linda(Tokischa & ROSALÍA cover)

LA NOCHE DE ANOCHE(Bad Bunny & ROSALÍA cover)

DIABLO

HENTAI

PIENSO EN TU MIRÁ

Perdóname(La Factoría cover)

De plata

Abcdefg

Yo x ti, tú x mí(ROSALÍA & Ozuna cover)

DESPECHÁ

AISLAMIENTO

Blinding Lights (Remix) (The Weeknd with ROSALÍA cover)

CHIRI

COMO UN G

MALAMENTE

DELIRIO DE GRANDEZA(Justo Betancourt cover)

Con altura

CHICKEN TERIYAKI

SAKURA

CUUUUuuuuuute

Domingo 26:

Billie Eilish :

Bury a friend

I Didn’t Change My Number

NDA

Therefore I Am

My strange addiction

Idontwannabeyouanymore / lovely

You should see me in a crown

Billie Bossa Nova

GOLDWING

Oxytocin / COPYCAT

ilomilo

I love you / Your Power

TV

Not My Responsibility

OverHeated

bellyache / ocean eyes / Bored

Getting Older

Lost Cause

When the party’s over

All the good girls go to hell

Everything I Wanted

Bad Guy

Happier Than Ever

Lil Nas X