Festival Estéreo Picnic 2023: aquí, los horarios de las presentaciones de los artistas

El Festival Estéreo Picnic es el evento musical más grande de Colombia y, por medio de su cuenta oficial en Twitter, anunció su cartel oficial con los horarios de las presentaciones de los diversos artistas que estarán en tarima esos cuatro días.

A diferencia de otros años, la edición de 2023 contará con cuatro días de festival y tendrá mayor cantidad de celebridades en cada uno de los escenarios. Los días en los que los amantes del arte y la música podrán disfrutar de sus artistas favoritos son el 23, 24, 25 y 26 de marzo.

El evento se llevará a cabo en el centro de Eventos Briceño 18, ubicado en la vía entre Bogotá y Sopó.

En medio de este evento, que se lleva a cabo en el país desde el año 2010, debutarán artistas como Drake, Billie Eilish, Lil Nas X, Wu-Tang Clan y el regreso de Twenty One Pilots.

El cartel lo complementan The Chemical Brothers, Rosalía, Tame Impala, Bizarrap, The 1975, Blondie, Moderat, Tove Lo, Cut Copy, Cigarettes after sex, L’Impératrice, Banhart, Trueno, Sofi Tukker, Polo & Pan, Omar Apollo, Elsa y elMar, Jerry Rivera, Modest Mouse, entre otros.

El primer día del festival (jueves 23 de marzo) se presentarán Twenty One Pilots, Tame Impala, Cut Copy, Cigarettes After Sex, Melanie Martinez, The 1975, Wallows, Mitú (que estaba programado para el sábado), Juliana y otros grandes artistas.

El segundo día (viernes 24 de marzo) se contará con la participación de Drake, Rosalía, Debbie Harry y Blondie. También estarán la salsa romántica de Jerry Rivera, Tove Lo, Aurora, Fred Again, Devendra Banhart y Omar Apollo, Sen Senra, Mabiland, Louta, entre otros.

El productor musical argentino Bizarrap hace parte de los invitados internacionales del Estéreo Picnic 2023. - Foto: John Parra / Getty Images

El sábado 25 de marzo estará a cargo de The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan con su debut en Sudamérica, Moderat, Armin Van Buuren, Ryan Castro, Gorgon City, Dawe x Damper y otros. Bizarrap, Trueno, No Rules Clan y Mugre Sur también hacen parte. Además del homenaje a los más de sesenta años de carrera de Alcibides Alfonso Acosta Cervantes.

Para cerrar el festival el domingo 26 de marzo estarán Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Kali Uchis, Jamie XX, Tokischa, Conan Gay, Dominic Fike, Elsa y Elmar, Villano Antillano, y otros artistas más.

Llegó la hora, los 4 mejores días del año están a la vuelta de la esquina y aquí están los esperados horarios que marcarán la ruta de baile en Un Mundo Distinto. ❤️‍🔥❤️‍🔥



¡Se viene el festival más grande de nuestra historia, nos vemos pronto! ✨ pic.twitter.com/QENeEp2vy2 — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) March 8, 2023

A cuatro cuotas y sin intereses: así se podrán adquirir las boletas al Estéreo Picnic 2023

Para garantizar que todo el que quiera pueda disfrutar de este evento, Banco de Bogotá facilitará la compra a crédito y sin intereses de las boletas. La entidad desarrolló un producto en alianza con Páramo Presenta y Entradas Amarillas que permite promover el reencuentro del público con sus artistas favoritos.

El cierre del Festival Estéreo Picnic 2023 estará a cargo de la cantante estadounidense Billie Eilish. - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

“Queremos acompañar a los colombianos a cumplir sus sueños y por eso facilitaremos el acceso a esta experiencia por medio de nuestro Estéreo Préstamo”, señaló Isabel Cristina Martínez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.

La expectativa es que más de 110.000 colombianos, amantes de la música y los espectáculos en vivo, disfruten de los más de 90 artistas que actuarán en el Campo de Golf Briceño 18, a las afueras de Bogotá, entre el 23 y el 26 de marzo.

Cristina Martínez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Estéreo Préstamo del Banco de Bogotá permite la compra de boletas a cuatro meses. Juan Gómez, gerente de Marca y Publicidad de Banco de Bogotá, comentó que la entidad sabe que para muchos no es fácil pagar una boleta: “Por eso le apostamos a un préstamo sin intereses, sin necesidad de sacar una tarjeta, sin que sea nuestro cliente, eso no importa. Lo que importa es que nadie se pierda esta fiesta”.

Para iniciar el proceso de compra de boletas para el Festival Estéreo Picnic (FEC), con este beneficio solo hay que ingresar al portal www.estereoprestamo.com, diligenciar los datos y cuando esté lista la validación el banco informa el monto aprobado.

Una vez completado este proceso, a la persona le llegará un correo con la confirmación del préstamo y los detalles para recoger las boletas en los puntos de venta de Entradas Amarillas. Las entradas saldrán a nombre del tenedor del préstamo.