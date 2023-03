Festival Estéreo Picnic 2023: anuncian la banda que reemplazará a Blink-182 el 23 de marzo

A través de su cuenta de Instagram la reconocida banda Blink-182 envió un mensaje a sus seguidores en el que señalaba que no estarán presentes en la edición del Festival Estéreo Picnic de este año. Este anuncio causó gran tristeza en los fanes que ya adquirieron su boleta para verlos.

Sin embargo, los encargados del evento ya confirmaron la banda que se presentará en reemplazo será Twenty One Pilots. “Es oficial! Los @twentyonepilots llegan a Un Mundo Distinto como la gran cabeza de un cartel legendario este jueves 23 de marzo. Son un huracán en tarima que acelera corazones, arranca gritos de alegría y va cambiando vidas a su paso. Tenemos una cita imperdible con la historia y no podemos esperar”, se lee en la publicación de la cuenta oficial de Festival Estéreo Picnic.

Blink-182 no podrá asistir al festival debido a que Travis Barker sufrió una lesión en su mano izquierda. “Quiero decir que lamento mucho con todos los fans en Sudamérica que no podremos estar allí”, expresa en un video Tom DeLonge, vocalista y guitarrista de la agrupación.

Por esta razón, la banda decidió cancelar su gira por Latinoamericana, lo que significa que Colombia no será el único país que recibió esta mala noticia. Sin embargo, sí estarán presentes en las ediciones del próximo año de los festivales Lollapalooza y Estéreo Picnic.

¿Cuándo será el Festival Estéreo Picnic?

Desde el jueves 23 de marzo hasta el domingo 26 las personas podrán disfrutar del Festival Estéreo Picnic en la capital del país. Este evento trae a más de 80 artistas nacionales e internacionales, de diferentes géneros musicales. Se llevará a cabo en el centro de Eventos Briceño 18, ubicado en la vía entre Bogotá y Sopó.

Rosalía, Bizarrap, Billie Elish, Ryan Castro, Morat, Tokisha, Alci Acosta, entre otros, son los artistas que se presentarán en este gran festival

Para adquirir las boletas se debe ingresar a la página web de www.entradasamarillas.com

El cartel por días de los artistas que estarán en escena:

Jueves 23 de marzo de 2023: Blink-182, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Melanie Martinez, Wallows, Cigarettes After Sex, Sofi Tukker, Purple Disco Machine, 100 gecs, Juliana, Ha$lopablito, The Change, Mr. Bleat, Lika Nova, Higuita en Chanclas, Llilli y Ana Sanz.

Viernes 24 de marzo: Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred again, Aurora, Devendra Banhart, Omar Apollo, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Louta, Nidia Cóngora, Salt Cathedral, Tropicana Club, By, Ana María Vahos, Amantina y Neck Talase.

Sábado 25 de marzo: The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Bizarrap, Armin Van Buuren, Moderat, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Gorgon City, L’Impératrice, Elkin Robinson, Alex Ferreira, Frente Cumbiero, Dawer x Damper, No Rules Clan, Junior Zamora, Santiago Navas (Live Set), La Perla, Semblanzas del Río Guapi, Flor de Jamaica, Felipe Orjuela y Mugre Sur.

Domingo 26 de marzo: Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Jamie xx, Kali Uchis, Tokischa, Conan Gray, Dominic Fike, Polo & Pan, Elsa y Elmar, Modest Mouse, Nora en Pure, Bandalos Chinos, Villano Antivillano, La Ramona, Jesse Baez, Nicolás y Los umadores, Lee Eye, Lalo Cortés, Vale, La Banda del Bisonte, Pilar Cabrera y Marta Rivera.

¡El cartel por días ya está aquí!

Así serán los 4 mejores días del año, donde celebraremos desde lo más profundo que #LxsDistintxsSomxsTodxs.❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/MMSt0OjjG9 — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) October 31, 2022

Préstamo para comprar boletas

En la edición 2023 del festival musical más importante del país, el Banco de Bogotá facilitará el reencuentro del público con sus artistas favoritos por medio del Estéreo Préstamo, un producto desarrollado en alianza con Páramo Presenta y Entradas Amarillas.

“La cultura y el entretenimiento son dos factores claves para dinamizar de manera exponencial la economía nacional; así pues, nos complace hacer parte, una vez más, de este proyecto que año a año trae felicidad a los colombianos por medio de la música y por primera vez, durará cuatro días. Este año, además de nuestro escenario ‘Banco de Bogotá’, vamos a acompañar a los colombianos a cumplir sus sueños y facilitaremos el acceso a esta experiencia por medio de nuestro Estéreo Préstamo”, afirmó Isabel Cristina Martínez, vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.

Con el Estéreo Préstamo, un crédito a cuatro meses con cero intereses para la compra de las boletas del FEP, se espera que este año sean más de 110.000 aficionados vibren por acompañar a más de 90 artistas del 23 al 26 de marzo. Con el apoyo del Banco de Bogotá, los fanáticos podrán ver a artistas como Drake, Billie Eilish, Rosalía, entre otros.