Una fuerte polémica se desató en redes sociales y en el círculo de varios sectores y gremios del país, por cuenta de la expedición del Decreto 1174, que reglamenta el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente reciban ingresos inferiores a un salario mínimo, es decir 980.657 pesos incluyendo el subsidio de transporte.



Este Piso de Protección Social incluye aseguramiento en salud a través del Régimen Subsidiado, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) como mecanismo de protección en la vejez y el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.

De acuerdo con la normativa, quedarán inscritos a este sistema, de manera obligatoria, aquellas personas que "tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ellos reciban un ingreso total mensual equivalente a un salario mínimo".

No obstante, también habrá una vinculación voluntaria para las personas que no tengan una relación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios.