Alberto Gamero destapó lo que piensa sobre una posible convocatoria de sus jugadores a Selección Colombia

“Nunca me voy a incomodar cuando me llamen a un jugador, al contrario, eso para mí es placentero, es alegría, es satisfacción. No es porque tenga a Silva aquí, pero Silva ha sido un jugador que, en el fútbol colombiano, ha debido tener su posibilidad en la Selección Colombia , como la han tenido todos, porque en los últimos tiempos ha estado siempre como uno de los mejores jugadores en el fútbol colombiano, y ha debido estar en nuestra selección hace mucho rato”, agregó el timonel samario.

Sobre el juego frente a Nacional, Gamero se sintió feliz por el rendimiento de su equipo y afirmó que “yo lo que le he visto al grupo es evolución, a medida que se van recuperando, a medida que van tomando esa memoria de lo que nosotros queremos hacer. Ruiz llegó y entró rápido al circuito que queremos”. Por otro lado, confesó que, aunque existieron varios errores, encuentra en sus jugadores “muchas cosas buenas y eso es lo que nosotros tenemos que valorar más. Los errores los corrijo en la semana. Estoy viendo a este equipo suelto, nuevamente, muy propositivo, que hace su presión alta. Estos tres puntos eran importantes porque no nos vamos alejando de lo que nosotros queremos. Ya estamos metidos ahí, estamos cerquita (...) Vamos encontrando ese Millonarios que todos queremos, pero pausadamente”.

Finalmente, declaró que su renovación va por buen camino, pero que no es un tema que lo tenga desesperado. “He estado hablando con el doctor Camacho. He hablado mucho con ellos, el tema va bien. Yo no tengo desespero, tengo felicidad de estar aquí, estoy contento, alegre y con deseos de seguir trabajando en la institución. La verdad no tengo desespero con eso”.