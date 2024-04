¿América, Millonarios o Nacional? Revelan cuál tiene más probabilidades estadísticas de clasificar a los ocho

Los ‘grandes’ han desperado. Después de semanas de crisis, América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional han regresado a la pelea por entrar a cuandrangulares, aunque no será fácil.

América de Cali, por su parte, tiene solo dos juegos en condición de local, ante Junior y Deportivo Pasto, lo que complica sus probabilidades de avanzar a los cuadrangulares. Por fuera le queda visitar al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, a Santa Fe en el clásico de rojos y a un Once Caldas que ha sorprendido este año liderado por Dayro Moreno.

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, que ya pasaron la línea de los 29 puntos, no están completamente clasificados según este reporte, pero ya tienen un 99 % del cupo asegurado a la siguiente ronda.

📊 Probabilidades de clasificar a los 8️⃣ después de 14 fechas. 📌 Bucaramanga 99.98% 📌 Tolima 99.94% 📌 Santa Fe 97.4% 📌 Pereira 94.5% 📌 Junior 89.2% 📌 Once Caldas 87.9% 📌 La Equidad 85.4% 📌 Nacional 54% pic.twitter.com/eSWIyPilRL

En ese orden de ideas, si todo se da bajo los números expuestos por el portal especializado, los ocho clasificados serán: Tolima, Bucaramanga, Santa Fe, Pereira, Once Caldas, Junior, Equidad y Atlético Nacional.

Lo cierto es que en América, parcialmente clasificado, no piensan en otra cosa que mantener la racha positiva para consolidar con resultados el proceso bajo las órdenes de César Farías.

El equipo viene recibiendo golpes de resultados que en algunas ocasiones no lo merecía, viene sintiendo lo que es la presión de un equipo grande, la exigencia que es normal, eso también va desarrollando un carácter, que si sabemos canalizar bien la energía, se le puede sacar provecho”, sentenció.

América sabe que no puede fallar porque hay varios equipos en fila esperando por entrar al grupo de los ocho. Atlético Nacional y Millonarios, por ejemplo, han encadenado victorias en las últimas jornadas y parecen destinados a pelear hasta el final por meterse en los cuadrangulares.

“A veces un buen equipo, un buen funcionamiento no es todo, pero ganarle a un grupo de amigos, eso sí, está bien difícil. Lo que vivimos en el camerino y lo que vivimos en los últimos doce puntos que hemos sacado diez, ante la adversidad en múltiples aspectos, lesiones, virosis, tarjetas, la no aceptación que es normal cuando no vienen los resultados”, dijo Farías en rueda de prensa.