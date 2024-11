Reporte No 1⃣ Luego del desmonte del piso del concierto, la cancha presenta buenas condiciones. Estamos trabajando en un primer tratamiento para dejarla a punto 👌para el clásico @SantaFe vs @MillosFCoficial #NosVemosEnElEstadio 🏟️⚽️ pic.twitter.com/QByiNbZHgH

Santa Fe vs. Millonarios cierran la fecha 2

“Tenemos una oportunidad, acá no se ha definido nada, la derrota duele, pero el torneo no terminó. Nos queda la revancha con Nacional en Bogotá, no siento que acá hay que levantar a nadie, así es el fútbol”, declaró Pablo Peirano en la previa al clásico.