Arturo Vidal se sinceró y dijo la verdadera razón por la que no vino al América

América de Cali ya pasó la página del fichaje fallido de Arturo Vidal. A pesar de toda la ilusión que se creó en torno al chileno, la dirigencia encabezada por la presidenta Marcela Gómez tomó la decisión de desistir al ver que la intención del jugador era otra.

Y es que América cumplió todas las exigencias: desde un salario de casi mil millones de pesos mensuales, hasta cuestiones de seguridad y transporte propias de una estrella de su nivel.

La oferta de los ‘escarlatas’ incluso superó lo que Colo-Colo ponía sobre la mesa, pero hubo una razón en específico que reveló el propio Arturo Vidal: “el corazón”.

Aun cuando escuchó lo que América tenía para decir, Vidal siempre quiso quedarse en Chile para jugar con el equipo de sus amores, ese que lo vio debutar hace casi dos décadas.

Para Vidal su llegada al América de Cali no fue opción real | Foto: Getty Images

“Hace unos días parecía que era rojo, todo rojo”, dijo este jueves en una de sus habituales transmisiones a través de Twitch. “Yo he estado en Cali y me han tratado siempre superbién. No se dio, pero los estaremos apoyando desde acá, ojalá que sean campeones. Un saludo para los hinchas del América de Cali”, completó.

En su directo había otra persona que le dijo “el corazón pesa más”, haciendo referencia al deseo de volver a Colo-Colo, a lo que Vidal asintió diciendo que “pesa harto” el hecho de tener la posibilidad de jugar en su casa.

Más allá de eso, el chileno no olvida todo lo que hizo América para intentar ficharlo. “Como se la jugaron fue espectacular. Cada vez que veía eso, me sentía orgulloso. Me daba cuenta que jugador era yo. Eso es lo que pasa. Nunca me he pasado que me dé cuenta de todo lo que he hecho”, completó.

Además del contacto con los directivos de América, Vidal reconoció que el cariño de la afición lo sorprendió. “Gente que nunca ha estado conmigo, entendí que me han seguido la carrera, así que fue maravilloso”, señaló.

Con Colo-Colo aún no está firmado

En esa misma transmisión, el ‘Rey Arturo’ habló de las negociaciones con Colo-Colo y aseguró que las próximas horas podrían ser determinantes para sellar el acuerdo que lo ligaría al conjunto ‘albo’ por dos años.

“Mientras no firme, no hay nada concreto. Estamos en negociaciones, todo el mundo lo sabe. Estoy feliz, pero estamos en esa, avanzando”, le contestó a los seguidores.

La primera oferta no le convenció, según reportó la prensa chilena, pero Colo-Colo movió los números y se acercó a lo que América ponía sobre la mesa, aunque la propuesta es menor económicamente. “Estamos avanzando bien, todavía no se sabe. Mientras no firme, no está claro. Se han visto tantas cosas... de verdad, a esta fecha, con esta edad, no confío en nadie”, declaró.

En el club de sus amores lo está esperando la mítica camiseta número 23 con la que los dueños esperan romper récord de ventas para recuperar la inversión.

Vidal argumenta sus exigencias en que llega para aportar con títulos y no en son de despedida. “No vengo a retirarme, si quisiera eso vendría a los 40. Ahora es el momento, para pelear cosas y colocar a Colo Colo donde se merece. Ojalá se dé”, aseguró.

Los hinchas de Colo-Colo insistieron y lo obligaron a decir en qué porcentaje se encuentra la negociación. “Me van a retar... va en un 70 por ciento. Falta la firma, que es lo más importante, y otros detallitos”, finalizó.