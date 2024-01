Polémica final ida de la Superliga; Junior sacó ventaja por el título ante Millonarios

A falta del compromiso de vuelta, solo tienen a favor los azules que estos cerrarán en pocos días la llave ante su gente en el estadio El Campín. En contra de los visitantes en suelo barranquillero, estuvieron dos decisiones del juez central, quien no pitó un penal a su favor y además, dio uno al ‘tiburón’ sumamente dudoso.

La jugada que desequilibró todo se dio a pocos minutos del final, que tuvo en la previa una infracción en contra de Walmer Pacheco, aprovechada por el goleador de los rojiblancos para anotar. La infracción, fue revisada en varios ocasiones por el árbitro, pero este aunque para muchos no era para terminar pena máxima, se mantuvo en su decisión.

En análisis de páginas especializadas como El VAR Central, sentenciaron sobre la acción: “Para mí esto NO ES PENAL: Contacto hay, por supuesto, con la rodilla, pero la exageración de Walmer Pacheco es de otro nivel. La intensidad parece ser muy baja. Diego Ruiz la sancionó y el VAR Leonard Mosquera respetó la apreciación del árbitro”.

Si bien a esa altura del duelo que marcase Bacca era determinante, el partido siguió su curso normal en los minutos finales y nuevamente se dio otra polémica. Para fortuna de los azules, en esta ocasión Diego Ruiz tuvo el apoyo del VAR, que no lo dejaron determinar el segundo cobro de pena máxima para los locales.

Ante el análisis de la mencionada página, estos señalaron: “Esta me parece más complicada que la anterior y puede prestarse a interpretaciones. Sin embargo hay algo clave, el balón sale del pie/pierna del propio Jorge Arias y esto le acaba salvando. ¿Que no está escrito ya en las reglas? No. Pero los árbitros lo siguen considerando”.