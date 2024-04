Atlético Nacional: ganar o sumar otro fracaso; canal y hora para ver el partido contra Pereira

No hay mañana. Atlético Nacional tiene que ganarle a Pereira y no solamente eso, necesita sumar de a tres contra Medellín y Tolima y esperar que rivales como Millonarios. América, Fortaleza y el mismo DIM tropiecen en su cierre del todos contra todos para meterse entre los 8 mejores y soñar con una nueva estrella.

Nacional no contará con Robert Mejía por acumulación de tarjetas amarillas. A propósito, Robert Mejía y el delantero Eric Ramírez, quienes no cumplieron con las expectativas de Nacional, saldrían del club en calidad de agente libre al exterior luego de finalizar su contrato. Ambos tienen opciones de ir a otros clubes.

“Estamos evaluando y yo voy teniendo una idea sobre los fichajes. Queremos terminar estos partidos y terminados hacer un análisis con muchas cartas sobre la mesa. Ya tenemos el conocimiento de un mes. Vamos a estar tres semanas más y eso nos da un conocimiento más profundo y un margen mayor para tomar decisiones. No me quiero adelantar a decir posiciones. Tengo una idea, pero no 100 % definida. Tenemos tiempo porque el otro torneo empieza el 18 de julio, estamos a tres meses, hay tiempo todavía”, dijo Repetto en rueda de prensa en la sede de Guarne.