Atlético Nacional se movió rápido: los candidatos para reemplazar a Paulo Autuori

Atlético Nacional fue noticia en el fútbol colombiano este jueves 6 de julio tras conocerse de manera sorpresiva que su entrenador, Paulo Autuori, aduciendo inconvenientes personales, no seguiría en el club. Esta noticia cayó como un baldado de agua fría, pues aunque perdió la final más importante de la historia reciente del equipo ante Millonarios, no había un solo indicio de que dejaría el cargo.

El estratega de 66 años dejó la dirección técnica por segunda ocasión luego de su paso durante 2018 y 2019, tiempo en el que no logró conseguir títulos a pesar de tener un rendimiento de diez partidos ganados, diez empatados y nueve derrotas, en los que su equipo anotó en 31 ocasiones, pero le convirtieron la misma cantidad de goles.

Tras el anuncio, el club ‘verdolaga’ estará con Wiliam Amaraí y Caio Mello como entrenadores interinos, ambos entrenadores venían trabajando como asistentes técnicos y momentáneamente dirigirán al club, mientras la directiva del club oficializa el nuevo entrenador que tendrá el conjunto paisa de cara para la próxima temporada y la Copa Libertadores en la que se encuentran disputando los octavos de final.

William Amaral y Caio Mello, técnicos interinos de Atlético Nacional. - Foto: Atlético Nacional

El comunicado oficial decía: “Al profesor Autuori queremos agradecerle por su trabajo incansable y le deseamos éxitos en próximos retos”, y finalizó: “Nuestra institución continúa priorizando el proyecto deportivo que se tiene planteado, el cual es, sigue y seguirá siendo lo más importante. Por ello, a partir de este momento comenzará la búsqueda de un nuevo estratega que mantenga nuestro objetivo de tener un equipo competitivo donde tengan cabida jugadores experimentados y juveniles”.

De manera casi inmediata al anuncio del club, se empezaron a escuchar los primeros nombres que podrían llegar como reemplazos del saliente Autuori. Particularmente, las opciones que surgieron tienen que ver todas con el cuadro verde, dos ya estuvieron como entrenadores a cargo, mientras que uno fue jugador en su época y es ídolo para la hinchada que exigirá el mejor nombre.

Aunque son especulaciones en primera medida, los candidatos fueron: Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda y Alejandro Restrepo. De los tres, el único que no ha tenido paso por el banquillo verde es el primero, los restantes dos ya tuvieron un ciclo, siendo el de más éxito con Rueda, quien fue el que brindó la oportunidad al club para terminar consagrándose en 2016 con la segunda Copa Libertadores en la historia.

Leonel Álvarez ha estado con Independiente Medellín en el cargo de entrenador. - Foto: Getty Images

En cuanto a posibilidades reales para entablar algún tipo de conversación y/o trato, solo podría hacerse de manera inmediata con los dos primeros, ya que estos actualmente no cuentan con ningún vínculo. Cabe recordar que en el caso de Leonel Álvarez, este sonó para llegar a Independiente Santa Fe hace un par de semanas, pero sus pretensiones económicas sobrepasaron los deseos del rojo.

Reinaldo Rueda dejó huella en su paso por Atlético Nacional. - Foto: León Darío Peláez

Rueda, que tuvo su paso más reciente en la Selección Colombia con la que no pudo ir al Mundial de Catar 2022, por el momento no se le ha escuchado que tenga ofertas para seguir su carrera. Además, hacia mayo pasado puso en duda que siguiera dirigiendo pronto: “Estoy en el limbo si vuelvo o no vuelvo. He tenido posibilidades de selecciones, de clubes. Todo se ha evaluado y lo que quiero es un proyecto que esté más cerca al logro”.

Para finalizar, el de menos opciones podría llegar a ser Alejandro Restrepo. En su momento (2021-2022) ya estuvo al frente del equipo, le dio un título de Copa Colombia y lo clasificó a Copa Libertadores, pero aun así no tuvo la credibilidad por parte de la directiva que lo terminó despidiendo. Ahora su presente en el Deportivo Pereira es fenomenal y, aunque ha sido tentado para salir, demuestra querer seguir en firme con el matecaña.