Alberto Gamero sobre Falcao: “Es hincha de Millonarios y como técnico para mí sería un honor tenerlo”

Millonarios ha puesto sus ojos en el horizonte y el objetivo está claro: defender el título de Liga obtenido en el primer semestre de este 2023. Con el regreso a los entrenamientos tras unos breves días de descanso, el equipo vigente campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia se encuentra listo para afrontar nuevos desafíos. Alberto Gamero, director técnico del club, expresó con determinación: “Queremos defender los dos títulos”.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. - Foto: Getty Images

La preparación de los embajadores incluye un amistoso de pretemporada frente a Atlético Nacional, el rival al que enfrentaron en la más reciente final, un partido que se jugará el próximo sábado 8 de julio a las 5:30 p. m. hora de Colombia. Para este encuentro, el conjunto azul se desplazó a Estados Unidos en busca de ritmo de juego y consolidación de su plantilla.

Gamero también se refirió a los posibles refuerzos para la próxima temporada. Confirmó la salida del delantero Luis Carlos Ruiz y el lateral Israel Alba, así como las negociaciones para renovar el contrato de Óscar Vanegas, cuyo vínculo llegó a su fin. Sin embargo, el entrenador afirmó no tener conocimiento de opciones para repatriar a Daniel Ruiz ni de los rumores que vinculan a Radamel Falcao García con el club.

“A Falcao le gusta Millonarios y es hincha de Millonarios, pero como técnico para mí sería un honor tenerlo en Millonarios y para el fútbol colombiano es un refuerzo de lujo, pero no he tenido conocimiento de eso”, afirmó el estratega antes de partir hacia la Florida, en declaraciones recogidas por el diario AS.

Falcao García está en negociaciones con Millonarios. - Foto: Getty Images

En relación al caso de Óscar Cortés, el director técnico confirmó su fichaje por el Lens de Francia, aunque expresó su deseo de contar con el jugador durante seis meses más. Cortés se une a Ómar Bertel, Juan David Torres y Óscar Vanegas como las únicas bajas para la gira por Estados Unidos.

Gamero destacó la intensidad de la pretemporada y la brevedad del descanso para los jugadores, afirmando: “Muy corta la semana, no hemos tenido descanso. Solo les pudimos dar dos días a los muchachos. Ahora ya estamos enfocados no solo en el amistoso ante Nacional, sino en lo que será el partido de Liga y la Copa. Queremos defender los dos títulos”.

Además, el entrenador expresó su pesar por la salida de Paulo Autuori, exentrenador de Atlético Nacional, quien no estará presente en el amistoso. Gamero elogió la trayectoria del técnico brasileño, campeón de la Copa Libertadores, y afirmó que, a pesar de la rivalidad, espera que se pueda disfrutar de un buen espectáculo en el encuentro.

Paulo Autouri dejó de ser técnico de Nacional. - Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“No sabía la noticia de la salida de Autuori, pero es lamentable. No por perder un título, se debería dañar todo. Es lamentable porque es un técnico campeón de Copa Libertadores y que ha podido dar mucho al fútbol colombiano. Ahora tenemos un partido nuevamente con ellos, vamos a hacer un buen partido y dar un buen espectáculo”, dijo el entrenador azul.

En cuanto a los refuerzos, Gamero señaló que están evaluando diversas posibilidades, pero también confía en el potencial de los jugadores actuales que aún no han alcanzado su máximo rendimiento. A pesar de la salida de Alba, el entrenador resaltó la presencia de Ricardo Rosales, Sebastián Navarro e incluso Stiven Vega como alternativas en la defensa.

Con una mirada enfocada en el futuro y la determinación de mantenerse en la cima, Millonarios se prepara para afrontar una exigente temporada en la que buscará revalidar sus títulos y seguir cosechando triunfos en el fútbol colombiano.