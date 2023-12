Barcelona acabó el año poniendo ‘picante’ a LaLiga de España con agónico resultado ante el colero

Malestar del entrenador ‘culé'

El propio Xavi consideró “normales” los pitos: “No me gustan pero entiendo a la gente. No nos puede faltar alma. La primera parte ha sido inaceptable, el equipo no tiene ese alma que teníamos el año pasado. Ni agresividad, ni concentración. O corremos como animales o no nos llega. O nos dejamos la piel y la vida o no ganaremos nada. Hay que espabilar. Si no llega el fútbol hay que llegar por alma”.