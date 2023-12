Nuevo capítulo en el caso de Dani Alves: febrero de 2024 será clave para el brasileño ¿quedará libre?

El 20 de enero de 2023 Dani Alves ingresó en prisión provisional por presunta agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 de diciembre.

A punto de cumplirse un año de su entrada en la cárcel de Brians 2 de la ciudad condal, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha comunicado la fecha en la que arrancará el proceso judicial que marcará un antes y un después en la vida del futbolista y determinará su futuro a todos los niveles.

Será el próximo lune, 5 de febrero de 2024, cuando el brasileño se siente en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Barcelona.

Dani Alves con la camiseta de la selección brasileña. | Foto: Getty Images

Se trata de un juicio que en principio durará tres jornadas, alargándose hasta el 7 de febrero, cuando tras declarar tanto la presunta víctima como el jugador, y presentadas las pruebas que aportarán ambas partes, quedará visto para sentencia.

Tres días determinantes tras los que Alves -que sigue manteniendo su inocencia y asegurando que se trató de una relación sexual consentida- se enfrentará a la petición de Fiscalía de condenarlo a 9 años de prisión, además de 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la joven que le denunció por violación.

La víctima, por su parte, reclama la máxima pena que permite el Código Penal en este tipo de delitos, 12 años de cárcel, además de una indemnización de 150.000 euros, aunque en un principio renunció a ella.

Esposa de Dani Alves rompió el silencio

Desde que se destapó lo sucedido en la discoteca Sutton de Barcelona, los ojos han estado puestos en la relación que el futbolista tenía al tiempo que cometió los hechos de los que lo acusan.

Joana Sanz, modelo de nacionalidad española, pensó en divorciarse e incluso estaba haciendo la gestión para que Dani firmara desde su celda; sin embargo, el jugador se negó y le pidió que lo siguiera apoyando en este difícil momento a nivel personal.

Sanz cambió de parecer al ver el supuesto arrepentimiento del exjugador del Barcelona y accedió a mantener su matrimonio, decisión que confesó en una reciente entrevista con el programa De Viernes en Telecinco. “Ahora estoy bastante mejor. Ya lo he asimilado todo. Ya puedo hablar. Estoy preparada. Al principio tenía mucho que asimilar. Había muchas preguntas que ni yo sabía responder”, explicó sobre su silencio.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 17: Dani Alves and Joana Sanz attend the Earthshot Prize 2021 at Alexandra Palace on October 17, 2021 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage) | Foto: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

Cuando Sanz se enteró de la captura de su esposo estaba pasando el duelo por el reciente fallecimiento de su madre, otro golpe más que impactó directamente en su vida este año.

“Lo inicial era mi madre. Él era secundario. Pasó a un segundo plano. Al principio estaba enfadada. No sabía qué era verdad y qué era mentira. Solo me llegaban cosas por los medios y los medios mienten mucho”, dijo al aire.

La modelo aseguró que “necesitaba saber que si había habido una infidelidad”, pues sintió que Alves le falló “en un momento importante de mi vida. Se me cayó el mundo”.

“Seguimos casados. En un momento pedí el divorcio, pero no me lo quiso dar. Ahora no voy a entrar en esas discusiones. Se paraliza porque él no quiere. Me enfoco en otras cosas. Sigo estando y estaré siempre para él. El futuro dirá”, explicó.

La sorpresa mayúscula para los espectadores vino cuando Sanz confesó que sale regularmente de fiesta a la misma discoteca en la que, según la víctima, Dani Alves cometió la presunta violación. “Siempre he salido a esa discoteca. No voy a ningún otro sitio desde que vivo en Barcelona hace 19 años”, argumentó.

Joana Sanz aclara su relación actual con el futbolista: "El amor está. Independientemente de casados o no, es mi familia "



En ese sentido, los entrevistadores le preguntaron sobre la denunciante y los duros momentos que vivió en Sutton la noche del 31 de diciembre de 2022. “Pienso en mí, porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Además, es un tema que está en manos judiciales, no voy a alimentarlo más, lo resolverán quienes lo tengan que resolver”, señaló.

Por último, la pareja del brasileño reveló que intentó atentar contra su vida tras la captura y los detalles de la denuncia. “Es por todo esto. No podía más. Es muy duro. La estaba viendo morirse entre mis manos desde octubre. Acto seguido me enteré de la posible infidelidad de mi marido. El episodio de la daga fue tras la primera llamada de Dani Alves. Entré en una crisis de ansiedad muy fuerte. La peor de mi vida. Mi cabeza me dijo que no podía más”, declaró.

Dani Alves y Joana Sanz han dado de que hablar durante todo este tiempo. | Foto: Getty Images