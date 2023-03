‘Bolillo’ Gómez es el nuevo técnico del Junior de Barranquilla: así fue el anuncio oficial

- Foto: FIFA via Getty Images

Lo que era una noticia confirmada desde un día antes, este miércoles fue certificada a través de un comunicado de prensa por el Junior de Barranquilla. El nuevo técnico de la escuadra tiburona a partir de la fecha es Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien fue el elegido por la directiva en cabeza de la familia Char, que vio en él las condiciones para tomar el histórico equipo, mismo que se encuentra de manera sorpresiva en el fondo de la tabla del torneo colombiano.

Hernán Darío Gómez con su llegada a Junior sumará cuatro equipos distintos en Colombia. - Foto: Getty Images

“La Junta Directiva del Junior E. C. S. A. se permite anunciar oficialmente la contratación del profesor Hernán Darío Gómez, como nuevo Director Técnico del conjunto rojiblanco”, inicia la misiva difundida a través de las redes sociales que reconfirma lo que se había dicho en las últimas horas.

“El técnico mundialista estará acompañado por Édgar Carvajal, asistente técnico, y Juan Mauricio Roldán, preparador físico. ¡Bienvenidos a la familia Juniorista!”, sin extenderse mucho más, el comunicado termina con la información de quiénes serán sus acompañantes del cuerpo técnico y el saludo de bienvenida.

En conversación con Win Sports, el nuevo entrenador de los rojiblancos afirmó esta mañana que es un sueño llegar a Junior y aseguró estar preparado para sacarlo de la crisis deportiva en la que se encuentra.

“El Junior es un sueño para mucha gente, tanto para técnicos como futbolistas y para mí es una ilusión muy grande... Por lo general aquí en Colombia me ha tocado llegar a partes donde hay problemas, es raro que Junior esté en esa posición. Voy contento, hay muy buenos jugadores y es un equipo muy querido. Voy muy contento, siento mucha alegría como nunca antes”, comentó el entrenador, aunque no confirmó por cuánto tiempo será el contrato.

El técnico colombiano ha pasado por selecciones como Honduras, Panamá y Ecuador. - Foto: Federación Hondureña de Fútbol

Gómez, además, se refirió a la nómina con la que cuenta para salir del último lugar de Liga BetPlay y confía en que luego de hablar con los jugadores pueda establecer el porqué de la crisis y dar un paso hacia una nueva era.

“La nómina del Junior es muy buena, ha hecho una buena inversión la junta directiva, no sé qué pasa, por eso voy a llegar allá a conocer. No es un equipo que deba estar en esa posición. No veo la hora de llegar y mirarles la cara a todos los muchachos para poder sacar conclusiones”, expuso Bolillo, cuyo único club que dirigió fue el Independiente Medellín.

😎| Carácter, compromiso y trayectoria: ¡Bienvenido a Junior, Hernán Dario Gómez! pic.twitter.com/zjs8JlxhTQ — Junior FC (@JuniorClubSA) March 15, 2023

‘Bolillo’ Gómez dejó ver la alegría que le genera contar con un jugador como Juan Fernando Quintero en el equipo y reveló su alegría al ver a quien considera como parte de su familia.

“Lo de Juanfer es cariño de hijo, porque estuvo conmigo en Envigado... Una vez yo lo vi jugar, pero en una selección juvenil veía que no estaba. Yo dirigía a la Selección de mayores y dije: ‘¿Qué pasa que no está este pelado?’. Lo meten... Es un cariño de mucho tiempo atrás. Es uno de los símbolos del fútbol colombiano y más que por lo futbolístico, me alegra que es como mi familia, gente de uno”, afirmó.

Juan Fernando Quintero en el juego por Copa Sudamericana ante Tolima. - Foto: AFP

Aunque para muchos su llegada se trata de un retroceso para el equipo, otros tantos lo defienden porque consideran que su vasta experiencia en diversos clubes, además de la que ha acumulado a largo de su trayectoria con las selecciones que ha dirigido, le vendrá de buena forma para un onceno plagado de figuras que necesita a alguien que saque la mejor versión.

Finalmente, ante la premura de los buenos resultados para Junior que lo saquen de la última casilla de la Liga BetPlay 2023-I, el debut del nacido en Medellín se daría este mismo fin de semana, cuando tengan que recibir en el Metropolitano a un duro Independiente Santa Fe que viene de menos a más en las últimas fechas. El juego está programado por la fecha 9 para las 8:30 p. m.