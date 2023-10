Carlos Antonio Vélez ‘estalla’ contra Javier Hernández Bonnet y el Gol Caracol; James quedó en medio

Para esta oportunidad, la polémica se centra en lo que fue las transmisiones de Caracol Televisión y RCN, que compiten directamente por las audiencias. Como se sabe, durante un buen tiempo un solo canal era el que tenía la exclusividad de los derechos, no obstante, su rival directo ahora entró en competencia.

Mientras en Caracol hay un apoyo constante y continuo al equipo nacional a pesar de los irregulares resultados, en RCN las críticas abundan hacia jugadores, entrenador y demás actores. P or esta razón, es que la audiencia se acostumbraría mantenerse donde habitualmente son las transmisiones de la Selección Colombia.

Al corte de esto, las críticas y señalamientos, en el transcurso de este jueves salió Carlos Antonio Vélez para defender su trabajo, además, de confrontar a sus colegas por la manera en que estos hacen su labor, misma con la que se nota no estar muy de acuerdo: “No vivo del aplauso. Me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo”.