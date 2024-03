Carlos Antonio Vélez le hizo rotundo reclamo a la Selección Colombia por duelo ante España; “¿para cuándo?”

A través de su cuenta oficial de X , antes conocida mundialmente como Twitter , Carlos Antonio aplaudió algunos puntos de la Selección, pero hizo un gran reclamo, este enfocado en que la Selección Colombia no hace un partido bueno completo . En los últimos encuentros, el combinado patrio no ha podido jugar los 90 minutos a plena intensidad, ritmo y buen juego.

“Perdido el primer tiempo y brillante el segundo. Cómo siempre en los amistosos, que ante los grandes, se hace demostración de calidad. ¿Pero y para cuándo el partido completo? ¿Haremos lo mismo en los juegos eliminatorios algún día? De no agarrarla, de aguantar, de no poder atacar por no quitársela a España pasamos a intensidad, actitud equilibrada, manteniendo la seguridad y gestionando ataque mas pegada. De un ataque posicional pasamos a un juego más funcional”, dijo Carlos Antonio.