Carlos Antonio Vélez se destapa sobre audios del VAR de polémica acción en el Nacional vs. Millonarios

“En pro de la transparencia del funcionamiento del VAR, la Federación Colombiana de Fútbol a través de la Comisión Arbitral Nacional, publica los audios del partido Atlético Nacional vs. Millonarios FC , juego válido por la fecha 4 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2024″, señaló la Dimayor.

Tras la publicación de los audios del VAR se puede notar la explicación que da el juez de cabina, Nicolás Gallo. Gallo indica que en la jugada previa al disparo desde el punto penal, William Tesillo, habilitó con uno de sus pies a Falcao García . Estos son los audios, en palabras recogidas por As Colombia :

Nicolás Gallo: “Voy con los del centro. Posible mano del 9. Para mí, penal, pero posible mano antes de. Vamos a analizar la acción… Es pecho y acá le cruza el pie, no lo deja patear. Tengo penal. Vamos a cerrarla con la de atrás del arco para ver que no le pegue en la mano… Confirmado, no la toca con la mano y le cruza el pie”.