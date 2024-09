Castigan a árbitro que pitó Colombia vs. Argentina en Barranquilla: esta fue la decisión de Conmebol

La victoria de Colombia contra Argentina en Barranquilla (2-1), por la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, sigue dando de qué hablar.

A pesar de que los audios del VAR defendieron la decisión tomada por el árbitro chileno Piero Maza, las críticas que cayeron desde la prensa argentina habrían hecho mella en la Conmebol, que lo borró de las designaciones para los cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana, algo que, por ejemplo, no sucedió con brasileño Raphael Claus, juez de la final de la Copa América.

El ente rector del fútbol sudamericano sí designó un equipo arbitral de nacionalidad chilena, pero en él brilla por su ausencia el nombre de Maza, que era un habitual en este tipo de competencias.

Athletico Paranaense y Racing disputarán este jueves, 19 de septiembre, el partido de ida por los cuartos de la Copa Sudamericana y el encargado de impartir justicia será el chileno Cristian Garay.

Juan Lara, que fue el VAR principal en el partido de Colombia vs. Argentina por eliminatorias, tampoco fue designado en esta ocasión. Los únicos dos sobrevivientes serán los jueces de línea, José Retamal y Miguel Rocha, que estuvieron en Barranquilla y también lo harán este jueves en el estadio Arena Baixada de Curitiba.

Piero Maza, árbitro de Colombia vs. Argentina. | Foto: AP

¿Qué pasó con el árbitro Piero Maza?

Lo más curioso de esta decisión es que la propia Conmebol había defendido a Piero Maza de la polémica por el penal que le concedió a Colombia luego de revisar el VAR y evidenciar el contacto de Nicolás Otamendi en el pie izquierdo de Daniel Muñoz.

Maza no había considerado pena máxima en primera instancia, pero desde el VAR le hicieron el llamado para una revisión sobre el campo de juego ante la mirada atenta de Lionel Scaloni, técnico de Argentina, que le estaba hablando al colegiado mientras este observaba la repetición en el monitor ubicado cerca de la tribuna occidental del Metropolitano, entre los dos banquillos de suplentes.

“Un atacante de amarillo y rojo recibe una falta imprudente del defensor, quien actúa sin precaución al lanzarse en la disputa golpeando con el pie izquierdo el tobillo del atacante sin jugar el balón”, dijo la Conmebol antes de revelar los audios.

La confederación sudamericana apuntó que los asistentes del VAR y el árbitro Maza tomaron las “consideraciones correctas” al sancionar la pena máxima que James Rodríguez convirtió para el 2-1 final.

Daniel Muñoz gesticula tras recibir una falta de Nicolás Otamendi en el área | Foto: AP

Eso, sin embargo, no disminuyó las críticas desde Argentina desatadas tras las declaraciones de Scaloni. “Nos duele, lo único que le dije, que también se lo dije a Muñoz, fue que el único jugador que no protestó. Bien para ellos, es triste, lamentable, que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado más allá del penal”, relató en rueda de prensa.

“¿Qué me molestó? Si me tengo que fijar en algo es esa jugada del penal, yo me fijo no solo en el penal. Y lo que hizo Muñoz te dice todo, no protestó en ningún momento. Está bien, bien para su equipo, eso le dije y se reía, pero bueno el penal, es evidente que, a nivel psicológico, les dio un empujón y a nosotros nos golpeó, pero aun así tuvimos para empatarlo”, insistió.