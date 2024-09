Scaloni revela picante cara a cara que tuvo con Daniel Muñoz y no se vio en televisión: contó qué le dijo

Lionel Scaloni vs. Daniel Muñoz

Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, reveló la conversación que tuvo con Daniel Muñoz en pleno partido. “Nos duele, lo único que le dije, que también se lo dije a Muñoz, fue que el único jugador que no protestó. Bien para ellos, es triste, lamentable, que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado más allá del penal”, relató en rueda de prensa.

“¿Qué me molestó? Si me tengo que fijar en algo es esa jugada del penal, yo me fijo no solo en el penal. Y lo que hizo Muñoz te dice todo, no protestó en ningún momento. Está bien, bien para su equipo, eso le dije y se reía, pero bueno el penal, es evidente que a nivel psicológico, les dio un empujón y a nosotros nos golpeó, pero aun así tuvimos para empatarlo”, insistió.