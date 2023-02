Cataño le salió a deber; hincha que lo golpeó pide que acepte su error: “Me dañaron la imagen”

El pasado domingo se presentó un nuevo escándalo en el Fútbol Profesional Colombiano, después de que un hincha del Deportes Tolima ingresara a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y golpeó a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, que terminó agrediendo al fanático.

Ante este lamentable hecho, los árbitros decidieron suspender el compromiso, válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2023-I, debido a que los integrantes del conjunto azul se negaron a salir nuevamente al terreno de juego, pues las condiciones de seguridad no estaban dadas.

Cataño ya había sido recibido con insultos en las horas previas al encuentro - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Alejandro Montenegro, como fue identificado el aficionado tolimense, decidió romper el silencio esta semana tras salir del CTI de la Fiscalía y admitió que cometió un error al atacar al antioqueño. Sin embargo, señaló que el futbolista también se equivocó.

“El tema es aceptar todos los errores. No podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen. En ningún momento me estoy salvando de culpas. En el momento es algo que pasa, es algo inexplicable, yo mismo siento cabeza”, indicó inicialmente en Blu Radio.

El joven, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que se dejó calentar por las provocaciones y los gestos que les hizo Cataño a los hinchas del Tolima antes del partido, puntualizando que él no tiene ningún problema personal con el jugador.

El volante denunció penalmente al joven por agresiones personales. - Foto: Captura video @Mayotrujillo y Captura pantalla transmisión Win Sports.

Wilmar Roldán presentó el informe del partido y aseguró que no había garantías para jugarlo. - Foto: Dimayor y captura de pantalla Win Sports

“Me dejo llevar de las provocaciones que hace Daniel Cataño hacia las tribunas. Sin medir las consecuencias, salto las vallas de seguridad y le pego. Daniel hace todo tipo de gestos hacia la tribuna. Sí hubo gestos de provocación, las cámaras no los alcanzaron a grabar todos”, agregó.

Luego, sentenció: “Yo no odio a Cataño, nunca lo he dicho. Odiar a una persona es algo extremo. Para mí él cometió un error como futbolista, que lo puede cometer cualquier persona. Es la forma de ser de él, hay que ‘mérmarle’ con la hinchada, que se sienten dolidos. Me dañaron la imagen”.

Cataño estuvo haciendo gestos a los hinchas antes de ser golpeado. - Foto: Captura video @Tolima Play

Alejandro Montenegro golpeó a Daniel Catao en el partido Millonarios vs. Tolima. - Foto: Captura de pantalla Win Sports

Su padre lo defiende

Dayro Montenegro, padre del aficionado de 21 años de edad, también se pronunció con respecto a lo ocurrido en el Estadio Manuel Murillo Toro y les ofreció disculpas públicas a todos los integrantes de Millonarios.

“De parte de mi familia, pedimos mil disculpas a toda la afición del Fútbol Profesional Colombiano, a la hinchada de Millonarios, a los directivos, al cuerpo técnico, a los jugadores y a la Policía Nacional, que había montado un operativo muy bueno, pero que por culpa de un error que cometió mi hijo, desafortunadamente se vio manchado”, indicó inicialmente.

Posteriormente, añadió: “Alejandro no es un delincuente, como algunos medios y algunas personas lo quieren hacer ver. Tiene un hogar conformado con su esposa, es comerciante. Ponemos a disposición nuestras hojas de vida, no tenemos ningún antecedente judicial. En ningún momento hemos tenido ningún altercado”.

El hombre recalcó finalmente que temen por la vida de Alejandro debido a que ha recibido en los últimos días varias amenazas. Asimismo, señaló que actualmente lo tienen escondido para que no le pase nada.

Alejandro Montenegro pasó la noche detenido en Ibagué luego del incidente. - Foto: Captura video @Mayotrujillo

Alejandro Montenegro fue presentado ante un juez de garantías. - Foto: Alcaldía de Ibagué

“Por cuestión de seguridad, no lo tenemos en el hogar. Lo tenemos en un sitio reservado por las circunstancias que están pasando. Somos comerciantes de la ciudad de Ibagué, no como quieren hacer ver los medios que tengo plata hasta para regalar. En ningún momento estamos solicitando dinero y eso no ha sucedido”, concluyó.

Cabe mencionar que Alejandro Montenegro aseguró hace unos días que no descarta demandar al jugador del conjunto azul por el golpe que le propinó en el escenario deportivo.