Cristiano Ronaldo impresiona al mundo; destapa el equipo en el que se quiere retirar

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués que es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, volvió a hablar sobre su retiro y causó sorpresa. Esto lo hizo en una entrevista con el canal luso Now .

“No se si me retiraré pronto. Creo que en dos o tres años seguro. Lo que sí estoy seguro es que me retiraré aquí en el Al Nassr. Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia”, dijo el jugador que también tiene pasado en la Juventus de Italia.