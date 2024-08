Primer aviso para James en Rayo Vallecano: meterían otro ‘bombazo’ con estrella mundial que jugó en Barcelona

Si bien, por cuestión de tiempos, el fichaje se daría en tiempo récord, de no darse ahora, habría otra oportunidad: “En caso de que no salga RDT se complica la ecuación, pero Presa no se va a rendir. Buscará fórmulas para encontrar ese hueco salarial, toda vez que el jugador está libre y podría fichar en septiembre sin problema, una vez cerrado el mercado”.