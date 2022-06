¿Cuál fue mejor? Nacional ya había sufrido un gol desde media cancha este año

La afición de Atlético Nacional ya puede saborear la estrella 17 tras un partido de ida en el que sacaron distancia suficiente para soñar con levantar la copa en el Manuel Murillo Toro el próximo domingo. Aunque el partido empezó complicado por el tanto de Anderson Plata al minuto 23, las cosas fueron mejorando de cara al segundo tiempo por el empate parcial de Danovis Banguero justo antes de irse al descanso.

La balanza se inclinó hacia el lado de los verdolagas con un increíble golazo de Yerson Candelo que ya entra en los posibles candidatos al premio puskás entregado por la Fifa a la mejor anotación del año en curso. El lateral vallecaucano recuperó la pelota en el centro del campo, levantó la mirada y vio al portero Alexander Domínguez adelantado, ventaja que lo llevó a intentar marcar con un disparo directo a 58 metros del arco.

El balón salió a toda velocidad desde la bomba central, sorprendiendo al guardameta ecuatoriano que apenas pudo dar unos pasos hacia atrás. La curva del remate de Candelo complicó las cosas para Domínguez, estallando el grito de gol en el Atanasio Girardot cuando la pelota besó la red y Nacional se ponía por encima del marcador.

“Sabíamos de las dificultades del arquero de Tolima y, por fortuna, se dio la posibilidad de un bonito gol. Esto va a quedar para siempre en mi vida”, dijo el autor del gol, además elegido como figura del partido, en declaraciones para Win Sports después del 3-1 final, que se selló con un contragolpe fulminante de Andrés Felipe Andrade al minuto 93.

Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional, también se refirió a la espectacular anotación de Candelo desde su propio campo. “Uno está tranquilo, arriba hay algo que nos está ayudando mucho, uno ver el gol de Candelo, alguien de arriba nos está ayudando, no sé si serán los ángeles, mi mamá, los suegros, pero alguien de arriba nos está ayudando”, indicó en rueda de prensa.

Doble revancha

Este partido tenía para los antioqueños un sabor especial por el recuerdo latente de aquella final perdida en 2018 a manos del Deportes Tolima. Si mantienen la ventaja el domingo en Ibagué podrán cantar una ‘venganza’ completa de ese título que se les escapó por la vía de los penales después de haber dominado casi toda la serie.

La otra revancha que muchos no tuvieron en cuenta fue justamente por el gol de Candelo, pues en el ‘todos contra todos’ los pijaos habían ganado 1-0 en Medellín con una anotación similar obra del paraguayo Gustavo Adrián Ramírez en el minuto 60. Ese día el gran señalado fue Kevin Mier, aunque el delantero vinotinto tuvo la misma intención de aprovechar que el arquero se encontraba salido para sorprenderlo con un remate desde la mitad del campo de juego.

¡Desde la mitad de la cancha!



Gol del paraguayo Gustavo Ramírez para el Deportes Tolima contra Atlético Nacional en la liga colombiana.



Sí, complicidad del arquero también.@guarani_futbol



pic.twitter.com/sR86jJfLtY — Daniel Miranda (@dani_miranda96) February 4, 2022

El 1-0 en la fecha 4 de este campeonato le valió al Tolima 3 puntos, pero el de Candelo a Nacional le sirve para dar un paso enorme camino a volverle a sacar diferencia a Millonarios en el ranking de títulos del torneo local. Todo se resolverá el próximo domingo en Ibagué desde las 7:00 de la noche, hora cero para empezar a conocer al nuevo rey del fútbol profesional colombiano.

“El gol de Candelo es de cuando uno va a ser campeón, no se equivocó, la miró y la pegó muy bien. Para hacerle un gol desde ahí a un arquero tan grande. Ese gol no lo va a olvidar nadie, no lo había visto hace rato. Uno sale contento con Candelo, esperamos seguir trabajando, no hemos ganado nada, estamos con los pies en la tierra y tranquilos, ir el domingo a Ibagué”, finalizó el ‘Arriero’ Herrera visiblemente contento por el 3-1 a favor con el que afrontarán el duelo de vuelta.