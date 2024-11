El piloto colombo-español, David Alonso, que hace un par de semanas logró ganar el campeonato de la categoría de Moto3, decidió realizar un gesto que demuestra su grandeza, no solo en los circuitos de competencia.

“No era momento de celebrar. Ha sido un fin de semana un poco diferente, un poco más difícil de gestionar. Veo totalmente respetable y lógico que el equipo haya tratado de estar a su ciento por ciento, pero no era lo mismo porque teniendo a tu familia allí en esa situación, al final no hay las mismas risas”, fueron las palabras del piloto tras el GP de Malasia.