“De farra hasta las 8 am”: hacen grave denuncia de indisciplina en Junior y jugador sale salpicado

La era de César Farías al frente de Junior no ha empezado de la mejor manera. El estratega venezolano cayó derrotado en su primera salida por la Copa Betplay y sigue esperando por el nombramiento del asistente técnico que lo acompañará en esta nueva aventura en el fútbol profesional colombiano.

Faryd Mondragón parecía ser la primera opción de la junta directiva, sin embargo, el acuerdo económico ha dificultado su llegada al banquillo ‘tiburón’.

Farías espera que el cuerpo técnico se complete en los próximos días para así empezar a meterle mano a un vestuario que no estaría pasando por sus mejores días, de acuerdo a las revelaciones del periodista Jose Hugo Illera.

En una reciente transmisión en vivo, el comunicador contó detalles de nuevos actos de indisciplina que estarían sucediendo tras bambalinas. “Un jugador que anda desordenadito. No puedo decir el nombre porque la persona que me lo dijo me mostró algo para que lo viera una sola vez y ustedes saben que yo sin pruebas no lo digo”, señaló.

Illera desmintió que se tratara del canterano Jhon Vélez, pero no destapó la identidad del futbolista que sale salpicado en este nuevo escándalo. “Anda desordenadito”, insistió.

“El jugador, de farra hasta las 6 - 8 de la mañana, un día no fue a entrenar y entonces me mandaron la foto porque no sabían ni siquiera cual era el jugador. Me mostraron y me señalaron en las fotos de la presentación del equipo”, apuntó más adelante.

La denuncia del periodista barranquillero llegó tan lejos que un miembro del club le habría escrito directamente para preguntarle por la identidad del personaje del que hablaba en su canal. “Me tocó soltar el chisme. Bueno, me tocó contarle. Ya se formó”.

¡Indisciplina en el Junior!



Jose Hugo Illera, anoche, afirmó que hay un jugador con farras hasta las 8am y un día no fue a entrenar.



Alguien del club le preguntó por el nombre y él le entregó la info.



¿Quién es? ¡Se analiza YA en 100% Tiburón!



Link:https://t.co/OcBJCsaSga pic.twitter.com/Oq28tzJduN — Paolo Arenas (@PaoloArenas) September 13, 2024

“Mucho despiste”

Pero esta no es la única versión que apunta a problemas en la interna del Junior de Barranquilla.

Javier Hernández Bonnet, reconocido periodista colombiano, habló al respecto en Blog Deportivo. “Mi radar investigativo me anuncia que el tema de Junior no es de técnico, eso me dice mi radar investigativo en el poco tiempo que estuve en Barranquilla. Me dicen que el tema por dentro está complicado”, afirmó.

Bonnet visitó hace poco la capital del Atlántico para cubrir el partido de la Selección Colombia frente a Argentina en el estadio Metropolitano, casa del elenco rojiblanco.

En ese sentido, agregó: “por lo que me contaron, y lo tengo que decir, una fuente muy cercana al Junior me dice que hay mucho despiste, para no utilizar otro término que pueda ser malinterpretado y que mortifique, hay mucho despiste, por no decir poca responsabilidad, poco compromiso, en un núcleo importante de jugadores. Zona de confort y ningún afán por mejorar”.

Junior de Barranquilla durante los actos protocolarios en el estadio Metropolitano | Foto: Colprensa

Antes del duelo perdido por la Copa Betplay, Junior venía de empatar en condición de local ante Santa Fe (1-1), partido que marcó el final de la gestión de Arturo Reyes al frente del banquillo.

En cuestión de horas, Fuad Char se reunió con César Farías y acordaron su llegada en pleno campeonato.