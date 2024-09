Técnico de Liverpool lanza ultimátum a Luis Díaz y revela radical decisión que tomaría

“Entonces, si quieren, tienen que estar presentes en todo momento, también en calidad, pero especialmente en ritmo de trabajo. Tenemos más de 11 jugadores muy buenos, así que puedo utilizar más. No puedo decirte ahora si lo voy a hacer o no, que lo voy a decidir antes de cada partido que surja”, agregó.

Los periodistas trataron de sacarle información sobre las renovaciones de contrato que están en marcha, sin embargo, su respuesta estuvo lejos de confirmar buenas noticias. “Es de nuevo la aburrida respuesta que vas a recibir de mí mientras no haya noticias al respecto. Aquí no hablamos de situaciones contractuales. ¿Es una distracción? No, no es porque esté completamente concentrado en los individuos y el equipo y ellos son parte del equipo”, sentenció Slot.