Directivo del Barcelona se destapó y contó la verdadera razón por la que no pudieron fichar a Luis Díaz

Deco, director deportivo del club español, reveló las razones por las que no contrataron a ninguno de los candidatos que estuvieron sonando, incluido el nacido en Barrancas. “No caí en la tentación de vender, pero no era fácil porque no sabíamos perfectamente si podíamos jugar con esto o no, por el ‘Fair play’ y todas esas cosas. Entonces no vender es muy complicado, porque si no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar”, dijo en una entrevista para Barça ONE.