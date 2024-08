Deportista olímpica en París 2024 expuso figura de selección con mensajes íntimos que le mandó: “Hasta ahí puedo decir”

En los Juegos Olímpicos París 2024 el deporte debería haber sido el tema central de conversación mundial, no obstante, las polémicas, desde antes y durante las justas, han acaparado un montón de miradas. Sucesos de compra de drogas, abusos y hasta expulsión de deportistas de la Villa han estado al orden del día.

Una de las situaciones que llamó la atención hace un par de días, fue la salida de la concentración de la deportista paraguaya, Luana Alonso, quien escribió a través de sus redes sociales: “Ya es oficial. Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer”.

Ana Nizharadze (dcha) del equipo de Georgia, Oumy Diop (c) del equipo de Senegal y Luana Alonso (izq) del equipo de Paraguay se preparan para competir en las series femeninas de 100 metros mariposa en el primer día de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Paris La Defense Arena el 27 de julio de 2024 en Nanterre, Francia. | Foto: Getty Images

“No es un adiós, es un hasta pronto”, complementó la nadadora de 20 años. Además, en una historia de su Instagram lanzó un certero mensaje sobre por qué ya no estaría con la delegación guaraní: “Nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”.

Sin embargo, y aunque la deportista haya dicho que nada se dio en malos términos, Larissa Schaerer, Jefa de Misión del Comité Olímpico Paraguayo, es quien habría solicitado el retiro inmediato de la Villa Olímpica argumentando que “la presencia de Luana estaba generando un ambiente inadecuado para el equipo paraguayo”.

Todo ese ambiente enrarecido que se dio, se aumentó más en las últimas horas, cuando la nadadora paraguaya expuso mensajes íntimos de sus redes sociales, en los que, según ella, la estrella de la Selección de Brasil, Neymar, le habría escrito para entablar una conversación.

“Neymar me dio un ‘like’ en una de mis publicaciones y después me mandó un mensaje. Me tiró un DM”, dijo sobre la actividad que se dio a través de las cuentas personales en redes sociales.

Luana Alonso no desea representar más a Paraguay | Foto: Getty Images

Luego de eso, relató qué pasó con el mensaje y su reacción ante el texto mandado por la figura brasileña: “Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder. “Hasta ahí puedo decir”.

Esta situación sobre Luana, llama poderosamente la atención, pues varios de los medios internacionales la han catalogado como una de las deportistas más bellas de los actuales Juegos Olímpicos, llamando la atención a colegas por el color de sus ojos y lo sensual que aparece en varias de sus fotos de Instagram.

Otra polémica tras París 2024

“Quiero representar a otro país. Yo quiero representar más a Estados Unidos”, salió a decir Luana en unas declaraciones que acrecentaron la polémica de su salida con Paraguay en los Juegos Olímpicos 2024.

Además, criticó a los paraguayos, diciendo: “En vez de apoyar y decir: ‘pucha, confiamos en los deportistas’, no. Dicen: ‘tú te vas por universalidad, ni nos importa’. Por eso no da gusto representar a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”.

“Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad. Si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir: ‘No es la gran cosa que te vayas por universalidad’, y tipo nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada”, sumó.