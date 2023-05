Diego Forlán ‘ninguneó’ a Cristiano Ronaldo: reveló el mejor futbolista con el que jugó en Manchester United

Diego Forlán, uno de los exfutbolistas más queridos por los uruguayos, dio a conocer cuál fue el mejor jugador con el que coincidió en el Manchester United, donde estuvo de 2001 a 2005. Lo curioso es que no fue Cristiano Ronaldo, como algunos aficionados del balompié podrían llegar a imaginar.

El atacante portugués jugó con el club inglés de 2003 a 2008, es decir, alcanzó a coincidir dos temporadas con Forlán, pero al parecer no captó lo suficiente su atención. Tampoco lo hicieron viejas glorias de los Red Devils, como Beckham, Van Nistelrooy, Giggs, Roy Keane, Ferdinand, Solskjaer.

Para Forlán, el mejor jugador del Manchester United fue el inglés de ascendencia irlandesa Paul Scholes, de perfil más bien bajo, aunque en el campo de juego brillaba por su polivalencia, tanto que llegó a jugar en posiciones bastante opuestas: de volante de contención pasó a ser delantero, por ejemplo.

Paul Scholes (der.) del Manchester United mantiene la pelota frente a George Thorne del West Bromwich Albion, en el Old Trafford Stadium de Manchester, Inglaterra. - Foto: AP / Jon Super

En conversación con Fox Sports, Diego Forlán, expresó sin tapujos la admiración deportiva por Paul Scholes, si bien en algunas ocasiones fue ‘mala leche’, según él.

“El mejor fue el colorado Scholes... Salíamos a la cancha y había pelotas por ahí, dando vueltas, y lo veían dos chicos a 20 metros por ahí y no se lo creían. El colorado agarraba la pelota y le pegaba y la metía en el arco. Yo le pegaba 50 veces y no la metía. El colorado la calzaba y la clavaba allá”, comentó Forlán entre risas.

En cuanto a la polivalencia de Scholes, hoy de 48 años de edad, Forlán agregó: “Lo ponían de delantero y hacía goles de cabeza. Lo ponían de cinco y jugaba de cinco. Lo ponían de ocho, de ocho, y de diez, de diez”.

Forlán 🇺🇾, en Manchester United, jugó con Beckham, Van Nistelrooy, Giggs, Roy Keane, Ferdinand, Solskjaer, Cristiano Ronaldo. Pero, para él, ninguno fue el mejor. ¿Quién, entonces? Aquí responde y las anécdotas que pone como argumento son espectaculares 👇pic.twitter.com/ekrmUVVzGh — VarskySports (@VarskySports) May 15, 2023

Pero las cualidades del jugador inglés también pasaba por la defensa. “Cuando tenía para pegarte, él siempre salía bien parado. Llegaba y te hacía planchita, ‘mala leche’, pero salía bien parado”, expuso Forlán.

Ronaldo, peor que Scholes, ¿pero mejor que Messi?

Las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que parecían haber quedado zanjadas tras el título del argentino en la Copa Mundo Catar 2022, continúan siendo pan de cada día.

En los estadios, por ejemplo, insisten en ofender al CR7 gritándole que Messi es mejor. Entretanto, jugadores y exjugadores afirman que, pese a tener menos balones de oro, el portugués es mejor que el 10 de la albiceleste. Tal es el caso de Patrice Evra, exfutbolista francés que deslumbró en el Manchester United, con el que obtuvo una Champions League.

En conversación con Río Ferdinand, una leyenda de los Red Devils, en su canal de YouTube, Evra sustentó por qué prefiere a Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi, aunque hay quienes consideran que el argentino es el mejor de la historia, incluso por encima de Pelé y Diego Armando Maradona.

Partrice Evra, exjugador del Manchester United, expresó por qué gusta más de Cristiano Ronaldo que de Messi. Foto: AFP - Foto: Foto: AFP - Foto: Foto: AFP

Según Evra, Cristiano Ronaldo es menos talentoso que Messi, pero es más disciplinado. Así mismo, explicó que llegó a ser el mejor del mundo por su trabajo.

“Quiero explicar por qué digo que Ronaldo es el mejor de todos. No es solo porque es mi hermano, sino porque amo su ética de trabajo. Dios le dio talento a Messi, mientras que Cristiano tuvo que trabajar. También tiene talento, pero trabaja mucho”, sustentó Evra, hoy con 41 años de edad.

El luso generó revuelo en redes sociales luego de un comentario en contra del Balón de Oro. - Foto: AP / AFP

Evra también argumentó que si Messi fuera igual de laborioso a CR7 no tendría siete Balones de Oro, sino 15, aunque cabe recordar que La Pulga suma dos premios The Best entregados por la Fifa, el más reciente de ellos recibido en febrero de 2022.

“Si Messi tuviera la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo, probablemente hoy tendría 15 Balones de Oro. Me encanta la gente que trabaja duro y por eso elijo a Ronaldo antes que a Messi”, afirmó.