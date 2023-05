Junior desató fuerte pelea entre los hinchas por su eliminación: el video se hizo viral

Junior de Barranquilla ha transitado en este primer semestre de 2023 todos o la mayoría de los estados anímicos que se presentan en el fútbol. Primero empezó con la gran ilusión de haber conformado una nómina de lujo donde resaltaba Juan Fernando Quintero, fechas después esa alegría temporal tras no darse los resultados fue mermando hasta que hubo preocupación, reflejada en llegar a ser coleros.

Tras tocar fondo, las directivas no aguantaron más a Arturo Reyes y decidieron dar un ‘timonazo’ a su realidad contratando un técnico de experiencia. El nombre de Hernán Darío Gómez fue el elegido, resistido por muchos, aplaudido por otros, pero era quien desde aquel momento se esperaba le cambiara la cara al conjunto barranquillero.

Respaldando el trabajo de ‘Bolillo’ puede decirse que lo hizo, sacó del fondo de la tabla al equipo, lo acercó al grupo de los ocho y alcanzó a ilusionar a más de un seguidor; lastimosamente, el pasado fin de semana ante Pereira tras empatar a cero en el Metropolitano las posibilidades matemáticas para llegar a la fase final se terminaron.

Cinco jugadores de la nómina de Junior fueron reportados por actos de indisciplina. - Foto: Dimayor

Dicha decepción se trasladó a las tribunas del Metropolitano y fuera de ellas, donde quedaron evidenciados enfrentamientos entre aficionados del equipo. El video más viral de todos dio muestra de dos seguidores rojiblancos en el parqueadero del recinto deportivo dándose algunos golpes, esta situación obligó a un par de Policías a parar las agresiones que de no ser así habrían seguido.

Esto es lo que ocasiona @JuniorClubSA 😡.



pic.twitter.com/PGoIKWqcj3 — Romario Quintero R (@RomarioQR) May 14, 2023

Adentro de la cancha también se presentaron altercados, pero estos entre miembros del equipo. El entrenador de Junior dijo “yo también estoy disgustado”, haciendo referencia a una discusión con Carlos Bacca que salió molesto por ser sustituido. “Así lo dejamos. Estamos disgustados, si él está disgustado, yo también”, terminó el estratega.

Gómez, al que le exigieron razones por no obtener la victoria, aseguró: “Junior tuvo una semana difícil y por ahí la trasladó un poquito al partido. No fue espontáneo, no fue alegre, no tuvo cosas que se necesitaban para este partido”.

Carlos Bacca lleva una larga racha negativa en Junior. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

“El ambiente no era el mismo, había desilusión, tristeza por todo lo que había pasado, pero no vamos a escudarnos en eso. En la cancha se vio que no había buen ambiente”, explicó tras los hechos de indisciplina que acarreó el equipo la semana anterior.

“En Manizales teníamos una nómina completa y trabajada, hoy es una nómina de mucho remiendo, que no era lo que veníamos trabajando en los partidos de local. El equipo que salió a la cancha no fue capaz de resolver las cosas porque no estaba cómodo, puede ser por lo de la semana o por los cambios de posición. Cuando Junior pierde el orden no se ve bien”, terminó.

'Bolillo' Gómez no pudo lograr la recuperación total de Junior desde su llegada. - Foto: YouTube: Win Sports

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2023-I

1. Millonarios - 37 puntos (+12 diferencia de gol)

2. Águilas Doradas - 36 puntos (+8 diferencia de gol)

3. Atlético Nacional - 34 pts (+12 DG)

4. América - 32 pts (+10 DG)

5. Alianza Petrolera - 30 pts (+4 DG)

6. Boyacá Chicó - 29 pts (+6 DG)

7. Santa Fe - 26 pts (+6 DG)

8. Medellín - 26 pts (+1 DG)

9. Deportivo Pasto - 26 pts (0 DG)

10. La Equidad - 25 pts (+3 DG)

11. Junior - 25 pts (-2 DG)

12. Deportes Tolima - 23 pts (-3 DG)

13. Deportivo Pereira - 22 pts (-2 DG)

14. Deportivo Cali - 22 pts (-6 DG)

15. Envigado - 20 pts (-5 DG)

16. Jaguares - 19 pts (-5 DG)

17. Unión Magdalena - 19 pts (-5 DG)

18. Atlético Huila - 18 pts (-13 DG)

19. Once Caldas - 17 pts (-7 DG)

20. Bucaramanga - 17 pts (-7 DG)