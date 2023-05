Rigoberto Urán deja preocupante mensaje tras su retiro del Giro de Italia: “No sé si volveré”

La travesía de Rigoberto Urán en el Giro de Italia 2023 apenas duró una semana. Justo después de haberse acomodado en el ‘Top 20′ de la clasificación general, el ciclista colombiano recibió la mala noticia de salir positivo para covid-19, motivo que lo obligó a retirarse tras la contrarreloj de la novena etapa.

Junto a Rigo, el líder de la carrera, Remco Evenepoel, también dio un paso al costado dejando servido el título para el ahora máximo favorito que es el esloveno Primož Roglič (Jumbo-Visma).

A través de sus redes sociales y las de Go Rigo Go, el pedalista de Urrao lamentó la decisión y dejó en el aire que esta haya sido su última presentación en la historia del Giro, recordando que, al margen de algo extraordinario, el próximo año podría ser su último como ciclista profesional.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education EasyPost. - Foto: AFP

“Nos vemos pronto, no sé cuando. No sé si volveré al Giro porque ya estoy en los últimos años de mi carrera, entonces no sé si volveré a tener la oportunidad”, dijo en un video que encendió las alarmas de sus seguidores.

Rigo volvió a esta edición después de seis ediciones sin hacerlo y se encontraba motivado por el doblete que le planteó la dirigencia del EF Education EasyPost. Inicialmente la idea era hacer Giro y luego el Tour de Francia, algo que todavía sigue en firme a pesar de este abandono que cayó como un balde de agua fría para la dirigencia.

El ‘Toro’ llamó a la tranquilidad de los fans y confirmó que “seguiremos trabajando” para cumplir con los objetivos de lo que resta de temporada. “Da pesar abandonar una carrera cuando no te has caído, no te has roto, ni nada. Es extraño”, agregó.

A pesar de sentirse en buenas condiciones, Urán reconoce que “hay normas y protocolos que hay que seguir”, por lo que no le queda otra opción que “volver a la casa” para estar junto a su esposa y su hija.

Rigoberto Urán estaba a 5 minutos del líder. - Foto: Getty Images/Stuart Franklin

Rigoberto Urán esperaba conquistar una victoria de etapa en el Giro. - Foto: Getty Images/Tim de Waele

Más tarde, Rigo subió otro video a su perfil personal en el que vuelve a lamentar el abandono, pero se muestra fuerte de cara a lo que viene. “Muy contento, no. Muy aburrido, tampoco. Es muy extraño porque mañana cuando empiece a ver el Giro y todos los compañeros camellando, da un vacío en el corazón”, admitió.

“Uno se prepara mucho para esa maricada”, insistió. “Uno entrena, se cuida, toca hacer algunos sacrificios para estar ahí así sea perdiendo tiempo. Así sea para perder tiempo hay que estar preparados”, agregó entre risas.

El video lo culmina enviando un mensaje a sus compañeros de filas y los otros colombianos que siguen en carrera. “Vamos a descansar estos días y seguimos a ver que es lo próximo, para dónde vamos. Muchas gracias a todas esas personas que nos estuvieron siguiendo estos días. Un saludo especial a todos mis compañeros, a todos los del Giro, que se lo sigan disfrutando, que se la sollen porque el Giro es muy bonito”, finalizó.

Esta temporada ha estado plagada de problemas médicos para Rigo. A principios de año declinó su participación en los Nacionales de Ruta por una virosis y el mes pasado modificó su calendario por una alergia respiratoria que lo sacó de la lista para el Tour de los Alpes.

Clasificación general-Giro de Italia 2023

1. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers), 34:34:27

2. Primož Roglič (SLO/Jumbo-Visma), a 0:02

3. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers), a 0:05

4. João Almeida (POR/UAE Emirates), a 0:22

5. Andreas Leknessund (NOR/DSM), a 0:22

6. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe), a 1:03

7. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious), a 1:28

8. Lennard Kämna (GER/Bora-Hansgrohe), a 1:52

9. Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers), a 2:15

10. Jay Vine (AUS/UAE Emirates), a 2:24

...

18. Santiago Buitrago (COL/Bahrain), a 4:40

22. Éiner Rubio (COL/Movistar), a 6:38