Revuelo por supuesta salida de Agustín Julio de Santa Fe; se conoció toda la verdad

Independiente Santa Fe volvió a ganar y regresó al grupo de los ocho faltando una fecha para el final del ‘todos contra todos’. Bajo las órdenes de Gerardo Bedoya, el conjunto cardenal recuperó la sonrisa y goleó 5-0 al Atlético Huila en un partido que les permite soñar con entrar a los cuadrangulares luego de dos derrotas consecutivas que le costaron el puesto a Harold Rivera.

El presidente Eduardo Méndez se la jugó por darle la confianza a Bedoya y el examen parece haber salido bien al menos en lo que fue su debut ante la afición capitalina.

Más allá del nuevo interinato del estratega antioqueño, hubo un detalle que sorprendió a los santafereños y fue la ausencia de Agustín Julio, que normalmente veía los partidos desde el banco al lado de los miembros del cuerpo técnico.

En la transmisión oficial de Win Sports llegaron a decir que el exguardameta no continuaría desempeñando su cargo como gerente deportivo y rápidamente esa supuesta decisión se empezó a comentar en redes sociales al tratarse de un jugador insignia en la historia reciente de Santa Fe.

Agustín Julio abrazando al jugador Jersson González. - Foto: Dimayor

El tema de Agustín Julio pasó desapercibido por la goleada de Santa Fe, pero en el aire quedó la duda sobre si su continuidad estaba en veremos a raíz de los resultados recientes del conjunto cardenal en Liga Betplay y Copa Sudamericana.

Lo cierto es que el cartagenero sí estuvo presente en el estadio ‘El Campín’ pero en uno de los palcos y de momento seguirá desempeñando su cargo administrativo sin novedades.

Desde el club niegan que se esté pensando en un supuesto cambio de aires para la gerencia deportiva y ahora mismo solo se enfocan en analizar hojas de vida para el puesto de director técnico en el que ya han empezado a sonar algunos nombres como Hernán Torres o Leonel Álvarez.

Jugadores de Santa Fe celebran uno de los goles ante Huila - Foto: DIMAYOR

Wilson Morelo volvió al gol ante el Atlético Huila - Foto: DIMAYOR

Bedoya, agradecido con la oportunidad

En lo deportivo, Santa Fe llegó a 26 puntos y escaló hasta la séptima posición del campeonato, lo que significa que dependerá de sí mismo para lograr la clasificación a los cuadrangulares este miércoles frente a Once Caldas en Manizales.

Gerardo Bedoya tendrá la oportunidad de demostrar que la experiencia lo ha hecho crecer como entrenador e incluso podría poner en aprietos a la junta directiva si llega a conseguir una buena seguidilla de victorias de aquí al final del campeonato. “No prometo nada, tendremos entrega total en Manizales. No jugamos partidos, jugamos finales y eso al rival le cuesta. Ojalá el equipo pueda brillar”, dijo en rueda de prensa.

Al respecto de su futuro en Santa Fe, el exvolante prefirió guardar cautela. “Esto se dio de la noche a la mañana. Eduardo Méndez me dijo que entrenara estos partidos y le dije que no podía rechazar la oportunidad. No estoy pensando en seguir acá, Dios lo pone a uno en el lugar que él quiere. Estoy disfrutando de los partidos que me manifestaron”, dijo.

Esta será la primera semana de entrenamientos que podrá encadenar al frente de Santa Fe, pues antes del juego contra Huila solo tuvo un par de sesiones con todos los jugadores. “Me enfoqué en que los muchachos estuvieran tranquilos, más en lo emocional. Simplemente, traté de que estuvieran tranquilos, lo del profe Harold venía bien, pero los resultados no se dieron últimamente”, analizó.

“Hoy manifestamos y hablamos de qué rico que formáramos una familia. Los grandes grupos parten de ahí y se vio con el penal de Rodallega a Enamorado. Todos tiene una buena relación y tranquilamente pudo haber cobrado Wilson o Rodallega. Eso demuestra que estamos bien”, completó Bedoya, que también estará al frente del equipo para el juego de Copa Sudamericana en Argentina la próxima semana.