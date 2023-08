“Hay que aportar en otros ámbitos”: exjugador de la Selección Colombia estaría muy cerca de incursionar en la política

Luego jugó en el Junior de Barranquilla en el año 2000, regresó a su primer equipo en el 2001, pasó por Once Caldas, Independiente Medellín, volvió al equipo albirrojo en 2003, fue fichado por Deportes Tolima y regresaría nuevamente al rojo capitalino en el 2008, club en el que completó 378 encuentros oficiales.

Sin embargo, uno de los momentos más gloriosos del exguardameta fue cuando comandó, como director técnico, a la escuadra de mujeres que consiguieron el primer título de la primera Liga Femenina en Colombia en el año 2017, cuando se inauguró el campeonato de manera oficial . Un reto que no fue fácil implantarse, puesto que Santa Fe quería repetir con las mujeres lo que consiguió con los hombres en 1948, ser recordado en ambos equipos, femenino y masculino, como los ‘Primeros para la eternidad.

Selección Colombia

En la política, nuevos proyectos de Agustín Julio

“A veces es necesario explorar cosas nuevas. A penas se supo que no continuaba en Santa Fe se me han acercado varias personas a ayudarme a perfilar mi nuevo futuro. Hay una posibilidad de trabajar por la ciudad en el ámbito deportivo, El nuevo liberalismo, en cabeza de el candidato Carlos Fernando Galán, quien me invitó para que hiciera parte de el Consejo de Bogotá, y estuviera en la lista”, destapó el exjugador en entrevista con SEMANA.