¿Duelo de titanes? El equipo de Messi y el de Cristiano Ronaldo podrían encontrarse en un partido

Sea cual sea la opinión, lo cierto es que ambos han deleitado al mundo del fútbol con su juego, por esta razón, para los fanáticos puede ser compleja la idea de que tanto Messi como Cristiano podrían no volver a enfrentarse en un partido.

En aquellos días, se dijo que este sería e l Last dance de estos dos grandes de la historia del deporte más famoso del mundo. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido una información publicada por el diario saudí Al-Bilad que revelaba que podría haber un nuevo encuentro, esta vez, entre el Al-Nassr y el Inter de Miami, el club actual de Leo Messi en Estados Unidos.

El equipo de Messi y el de Cristiano Ronaldo podrían encontrarse en un partido, ¿Un nuevo last dance?

Si hay algo que los fanáticos de Lionel y de Cristiano no se van a cansar de hacer nunca es verlos jugar en la misma cancha. Se decía que el partido de enero de este año entre el PSG y las figuras del Al-Nassr y el Al-Hilal sería el last dance, o en español, el último baile, pero esto podría cambiar.

Hasta el momento no hay ni fecha ni otra información adicional de este encuentro. No obstante, los fanáticos del argentino y del luso no pierden la esperanza de que pueda llevarse a cabo y poderlos ver nuevamente enfrentándose en la cancha de fútbol.