Importante jugador europeo se comparó con Messi y Cristiano y dejó sin palabras a los astros mundiales

Sin embargo, Balotelli mostró humildad al reconocer que no puede compararse directamente con Cristiano Ronaldo, quien ha ganado múltiples Balones de Oro. En sus propias palabras: “Ahora mismo no puedo decir que sea tan bueno como Cristiano porque Ronaldo ganó, ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? No te puedes comparar, nadie se puede comparar. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, siendo sincero”.