El colombiano Carlos Quintana salió aplaudido por campeón olímpico en Pekín

Ahora, la esperanza es Poettoz

“Para estos Juegos me he entrenado más y he trabajado más, pero me he lesionado también más. Tuve problemas en la rodilla en 2019 y en 2020. Y en noviembre de 2021 tuve una caída que me afectó un riñón. Fue bastante grave y no sabía si me iba a recuperar para este año. Me operaron y debía parar seis meses. Al final, los médicos hicieron un buen trabajo y arreglaron todo bastante rápido”, explica Poettoz.