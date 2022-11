El escalofriante dato que apaga las ilusiones de Argentina para ganar el Mundial Qatar 2022

Sin duda alguna, la selección Argentina, comandada por el astro Lionel Messi, es una de las grandes favoritas a quedarse con el título del Mundial de Qatar. La albiceleste, que viene de hacer una eliminatoria sudamericana prácticamente perfecta, arriba a Medio Oriente con la ilusión de levantar la Copa del Mundo, esa que le fue esquiva hace ocho en Brasil, donde cayó con Alemania.

Las expectativas con la selección dirigida por Lionel Scaloni son aún más altas después de ganar la Copa América en suelo brasileño en el año 2021. Después de intentarlo por varios años donde cayó en dos ocasiones con Chile, Messi y los suyos lograron llegar a la gloria ante su acérrimo rival en el continente, Brasil.

De la mano de Lionel Messi, el cuadro argentino gritó nuevamente campeón - Foto: AFP

Dicho título se ha considerado en la previa del Mundial de Qatar como una maldición en su anhelo de levantar la Copa del Mundo.

El dato es escalofriante, pues según los números y la historia, ningún campeón de Copa América antes del Mundial se ha coronado. Dicho antecedente preocupa a los argentinos que de saber eso, hubieran deseado darle el título continental a Brasil.

Y es que esta estadística acompaña a los países sudamericanos desde 1929 en el primer certamen sudamericano a nivel de selecciones y en 1930 cuando Uruguay acogió la primera edición de la competencia que paraliza a todo el mundo.

Así les fue a los últimos campeones de Copa América en el Mundial

Brasil campeón 2002: Colombia campeón Copa América 2001 y no clasificó al Mundial.

Italia campeón 2006: Brasil campeón Copa América 2004, eliminado en cuartos contra Francia.

España campeón 2010: Brasil campeón Copa América 2007, eliminado en cuartos contra Países Bajos.

Alemania campeón 2014: Uruguay campeón Copa América 2011, eliminado en octavos contra Colombia.

Francia campeón 2018: Chile campeón de Copa América en 2015 y 2016, no clasificó.

La última oportunidad de Messi

El próximo martes 22 de noviembre, a las 5:00 a. m. (hora de Colombia), empezará a escribirse el libro del último Mundial de fútbol para Lionel Messi. A sus 35 años, el astro argentino considera esta como la oportunidad de conseguir ese título que se le escapó en Brasil 2014 a manos de Alemania, mismo por el que muchos aseguran que no ha logrado superar lo hecho por Diego Armando Maradona.

La ilusión de toda Argentina recae sobre la espalda del 10, al que se le quitó un peso de encima luego de coronarse campeón de la Copa América en julio del año pasado. Ahora sin la presión de las finales perdidas, Messi se refugia en una generación renovada de jugadores, bajo la batuta de un Lionel Scaloni que parece haber encontrado la manera de explotar todo el talento de su estrella.

“La Copa América fue la que más deseaba. Tuve muchos golpes en el camino y había perdido finales con la Selección. Es la más especial porque era la que me faltaba. Estamos muy ilusionados, pero sabemos que los grupos en un Mundial no son fáciles”, dijo en una charla publicada este lunes por la Conmebol.

El 10 fue entrevistado por Ezequiel Lavezzi, su excompañero de selección y que también tuvo un paso por el París Saint-Germain. “Después del último Mundial en Rusia hubo una generación de jugadores que venía desde hace mucho tiempo en la Selección, que fue criticada injustamente, se fue y vino la nueva generación con muy pocos partidos encima. La gente lo apoyó de otra manera”, considera Lionel.

Pero no todo es color de rosa en este Mundial para Messi, pues marcará la recta final hacia un retiro que ya ve mucho más cerca. “Amo jugarlo y disfruto de eso, lo único que hice toda la vida es jugar al fútbol y seguro esté relacionado (en el retiro), aunque no sé en qué. No creo que juegue mucho más”, indicó el astro.

En el panorama surgen opciones desde lo dirigencial o en el campo como entrenador, algo que Messi descarta de manera tajante. “Supongo que seguiré vinculado al fútbol después del retiro, pero aún no lo sé. Como DT no me veo, no me llama la atención hoy, al menos”, dijo.