El exjugador de la liga española que soñó con ver a Falcao en el Real Madrid

Hugo Sánchez fue uno de los goleadores más emblemáticos en México, además de ser el ´pichichi´ desde 1985 y hasta 1988 de manera consecutiva en la liga de España, repitiendo este logro en el año 90.

Llamaban Hugol o El Macho a este mexicano que jugó 282 partidos con el Real Madrid, marcó 208 goles y levantó diez títulos, entre los que se cuentan una Copa de la Uefa, cinco Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, y a quien le encantó la llegada de Radamel Falcao García al Rayo Vallecano pues este le recuerda un poco su historia.

Sánchez también se destacó como El Tigre en Atlético de Madrid, con 72 tantos en 149 partidos, fue a Vallecas y anotó 16 goles en La Liga y tres dobletes ante Tenerife, Barça y Real Valladolid. Además, vistiendo la camiseta que hoy lleva con orgullo el goleador histórico de la Selección en el torneo de 1993 a 1994, Hugo Sánchez obtuvo la Bota de Oro y se consolidó en el top 10 de máximos anotadores.

Falcao también obtuvo muchas distinciones individuales con el equipo colchonero: Man of the Match al mejor jugador de la final de la Uefa Europa League, segundo mejor anotador según la IFFHS, máximo goleador de la Uefa Europa League, tercer goleador de la Liga de España, parte del Equipo del Año según Uefa, mejor gol de la Uefa Europa League, Man of the Match al mejor jugador de la Supercopa de Europa y máximo anotador, quinto mejor jugador del año según World Soccer Magazine, así como tercer mejor deportista del año en América Latina, concedido por la agencia informativa Prensa Latina.

Como si fuera poco, el cafetero estuvo entre los 100 personajes del año, galardón concedido por el diario El País; mejor jugador de fútbol, según los premios Globe Soccer Awards; ganador del Once de Bronce, por la votación del Once de Oro; quinto goleador internacional del mundo en el año 2012, de acuerdo con la IFFHS, así como incluido en el FIFA/FIFPro World XI; segundo lugar en el Premio Puskás al Mejor gol del año; quinto mejor jugador del mundo por votación del Fifa Balón de Oro; trofeo Comunidad Iberoamericana, entre muchos otros premios que le permitieron ser uno de los jugadores más queridos en España.

En Madrid, lamentan que Radamel se haya ido de LaLiga. Sin embargo, ese amor eterno se reavivó con su regreso al Rayo Vallecano, donde suma con goles a sus 36 años.

En un evento de la Liga de España en el que SEMANA está presente, quien actualmente trabaja con ESPN confesó lo que le dijo al colombiano cuando regresó a Madrid. “La llegada de Falcao me sirvió de melancolía porque algo parecido me pasó a mí. Tuve una etapa en el Real, el Atlético, me fui a México y regresé al Rayo Vallecano”, comparó el exjugador de 63 años.

Por eso decidió llamarlo y felicitarlo personalmente por la decisión. “Es una experiencia agradable, bonita, porque fui de los pocos jugadores en los tres equipos de Madrid. Su etapa en el Atlético fue muy buena y hacía goles con todas las partes del cuerpo. Le da el toque ofensivo al Rayo Vallecano y me da su nivel. Cinco goles en un equipo como el Rayo es mucho y con su figura juega al alto nivel”, continuó.

Sánchez agregó que, a pesar de estar en el ocaso de su carrera, El Tigre conserva su hambre de gol. “Al regresar al Rayo le dije: oye, solo te faltó el Real Madrid para que tuvieras el mismo trayecto mío, así que me debes esa etapa con el equipo blanco y me dijo que ya lo ve muy difícil por su edad”, finalizó.

Alta preocupación por el delantero

El Tigre lleva más de cuatro meses sin batir las redes del rival. Su última anotación fue el 6 de noviembre de 2021, cuando ingresó desde el banco para descontar en la derrota 2-1 ante Real Madrid. Ese mismo día, el atacante de 36 años salió lesionado tras estar 12 minutos en el campo del Santiago Bernabéu.

Sobre la actualidad física del artillero samario, que en febrero cumplió 36 años de edad, se conoció que tiene una molestia en uno de los gemelos. “Falcao tiene una lesión muscular pequeñita. Ahí no hay opción de poder arriesgar. Hasta que no cicatrice ese tema muscular, no estará”, indicó recientemente el entrenador del Rayo Vallecano.

El partido entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se disputará este sábado a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN, además de vía streaming por Star +.