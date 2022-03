Falcao se perderá un partido especial con el Rayo Vallecano, ¿qué tiene el colombiano?

El delantero colombiano no ha podido tener una temporada regular por culpa de los problemas físicos.

El regreso de Radamel Falcao García inició de la mejor manera posible al debutar con gol y seguir en la racha goleadora por varios encuentros, tanto así que batió las redes de equipos como Barcelona y Real Madrid. Gracias a su apoyo ofensivo, el Rayo Vallecano se mantuvo en las primeras posiciones durante varias jornadas.

Ahora, el Tigre lleva más de cuatro meses sin batir las redes del rival. Su última anotación fue el 6 de noviembre de 2021, cuando ingresó desde el banco para descontar en la derrota 2-1 ante Real Madrid. Ese mismo día, el atacante de 36 años salió lesionado tras estar 12 minutos en el campo del Santiago Bernabéu.

En total, Falcao ha disputado 662 minutos en 17 partidos por liga española, siete de ellos como titular, y registra cinco anotaciones. Además, jugó otros 96 minutos en tres encuentros en la Copa del Rey.

La última vez que tuvo minutos también fue ante el Real Madrid, pero el pasado 26 de febrero en la fecha 26 de la liga. Ese día ingresó al segundo tiempo para disputar tan solo 18 minutos en la derrota sufrida en casa. Desde ese encuentro ha sido baja la convocatoria por Copa del Rey ante Real Betis, en liga se perdió los juegos ante Cádiz y Sevilla, y desde España informan que no estará en el compromiso de este fin de semana.

Al no estar a la par de sus compañeros en los entrenamientos, Radamel Falcao García volvería a quedar por fuera de la lista de jugadores que convocará el técnico Andoni Iraola para enfrentar al Atlético de Madrid, equipo en el que el delantero colombiano es ídolo.

En dos temporadas con el Atlético de Madrid, Falcao fue campeón de la Copa del Rey 2013/14 a nivel local, además de la obtención de la Europa League 2011/12 y la Supercopa de Europa 2012.

Gracias a sus actuaciones durante esos años, el Tigre fue incluido en el once ideal de la Fifa en 2014 antes de pasar al Mónaco de Francia. En total, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia marcó 70 dianas con los colchoneros entre liga, Copa de España y torneos europeos.

Sobre la actualidad física del artillero samario, que en febrero cumplió 36 años de edad, se conoció que tiene una molestia en uno de los gemelos. “Falcao tiene una lesión muscular pequeñita. Ahí no hay opción de poder arriesgar. Hasta que no cicatrice ese tema muscular, no estará”, indicó recientemente el entrenador del Rayo Vallecano.

El partido entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se disputará este sábado a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN, además de vía streaming por Star +.

Gran ausente en la Selección

La baja más notoria en la convocatoria para los juegos ante Bolivia y Venezuela es la de Radamel Falcao García, quien lleva varias semanas con problemas físicos. Ante esta situación, Reinaldo Rueda no pudo contar con el máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

Cabe recordar que la falta de gol se ha visto reflejada en sus actuaciones con la Tricolor, pues completa más de un año sin anotar tras el gol que hizo el 13 de octubre de 2020 en la visita a Chile por Eliminatoria. Ha tenido participación en ocho juegos desde esa fecha para volver a ‘rugir’ en el arco rival con la Selección, pero no ha sido posible.

Ante los problemas de definición, es curioso que Rueda no llame a un jugador que está en un gran momento en la primera división de Inglaterra. Aunque en esa parte del mundo todos hablan sobre Luis Díaz, por su presente en el Liverpool, hay otros futbolistas que se destacan en la redes inglesas.

Se trata de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien a sus 22 años registra cinco goles en la Premier League con el Watford. Entre sus víctimas están equipos como Manchester City y Arsenal, además del Southampton, al que el fin de semana le marcó un doblete para darle la victoria a escuadra.

El Cucho Hernández debutó con el combinado patrio en octubre de 2018 en juego amistoso ante Costa Rica, en el que anotó dos goles y desde entonces no ha vuelto a ser llamado.