¿Se retira? Mariana Pajón tiene claros sus deseos para este 2022

En el mundo del fútbol siempre se habla de que Argentina ha tenido a Diego Maradona y Lionel Messi, Brasil a Pelé y actualmente a Neymar, y así varios países sacan pecho por sus figuras, pero hay un deporte en el que solo Colombia puede sacar pecho porque tiene a la mejor.

Con cinco títulos mundiales y tres medallas de Juegos Olímpicos, Mariana Pajón ha dejado claro que es la reina del BMX. A sus 30 años de edad, la deportista antioqueña ha decidido bajarle un poco a la competitividad en la pista para dedicarles tiempo a otros proyectos, como el de su propia empresa.

Así como creció en el mundo del bicicross a pasos agigantados, también lo está haciendo con sus sedes de gimnasios Power Club. Actualmente cuenta con siete establecimientos, de los cuales cinco están en Medellín y dos en Bogotá, en esta última ciudad inauguró su más reciente espacio para quienes deseen poner en forma su cuerpo y mente.

“Esto no es solamente un gimnasio, transformamos vidas a través del deporte, el bienestar físico y mental, pero somos un 360. No solamente de alimentación, sino una transformación. También clases online, en cualquier parte del mundo estamos ahí”, expresó en conversación con SEMANA en la apertura de su nueva sede.

Después de años de actividad deportiva, llegando casi hasta el límite de su capacidad física, Mariana Pajón ha decidido tomarse las competencias con más calma para dedicarle más tiempo a su vida personal. Eso sí, ante el susto de muchos, dejó claro que aún no se retira de las pistas, pues solo se trata de un descanso.

“Este año quiero dedicarme mucho tiempo a mí, a mi familia también, a mi esposo. Tiempo que nunca he podido sacar por mi carrera deportiva, ahora tengo que bajar las cargas. Les dedico tiempo a estos emprendimientos y también a la parte personal”.

Aunque ella ha cumplido con las metas trazadas a lo largo de los años, deja un espacio para analizar lo que sucede en la cabeza porque “la realidad es que todo tan perfecto no es”. “Van a haber un montón de cambios, subidas y bajadas en las que no te vas a sentir bien y en las que vas a tener que afrontar problemas, restos. La parte mental es ahí donde hace la diferencia”, indicó sobre la importancia de la salud mental.

Más allá de que fue de las pocas “deportistas que se puso contenta cuando aplazaron los juegos olímpicos” de Tokio 2020, ya que le dio tiempo para recuperar se algunas lesiones, 2021 fue “un año más de mucho esfuerzo” que en estos momentos le “está pasando factura”.

“Mi llegada a Tokio no fue nada fácil, fue un reto bastante complejo que cansó más emocionalmente que físico. Eso también me da herramientas para seguir afrontando nuevos retos”, añadió.

En el inicio de esta temporada sigue presentando molestias físicas, pero eso no le ha impedido su participación en eventos y hasta ganarlos: “Estoy lesionada, pero sigo en competencia; acabo de llegar de Guayaquil, gané allá, corro este fin de semana en Ubaté, después me voy para Europa y voy a correr las copas mundo”.

A inicios de este 2022, Mariana estuvo en Barcelona con la intención de visitar a la familia de su esposo Vincent Pelluard. Aprovechando su estadía en la ciudad catalana, decidieron entrenar sin saber que comenzarían el año con una gran preocupación porque les robaron todas sus pertenencias del carro.

Antes del robo, “el calendario era muy diferente” para la bicicrosista colombiana porque " tenía dos fines de semana seguidos en Estados Unidos, con tres carreras cada fin de semana”. Pero como “no tenía la visa norteamericana (se la robaron)”, entonces se vieron obligados a “cancelar esas carreras y salieron las carreras de Guayaquil”.

“También se fueron las visas de Reino Unido, entonces estamos esperando el proceso de sacar esas visas para la primera Copa Mundo del año”, agregó.

“Es muy tenaz porque la historia, a lo mejor no conocemos, a nosotros nos hicieron mover el carro tres veces, para tres lugares, para que todo el tiempo lo estuviéramos viendo. Sacamos los maletines y morrales para no dejarlos en el carro y nos dijeron: ‘Aquí se los roban, meteros al carro’. Cuando volvimos no había maletas, las de las bicicletas, y entre esas obviamente también los papeles, que es lo más tenaz de todo porque hemos tenido muchas consecuencias, pero ahí vamos procesándolo y solucionándolo”, contó sobre lo sucedido ese día del robo.

Aunque ese robo causó un gran impacto, porque estaba en Europa y publicó todo en las redes sociales, no es la primera vez que los ‘amigos de lo ajeno’ hacen de las suyas en la vida de la deportista. “Ya me han robado bicicletas y demás, solo que esto, por las redes sociales, es más fácil enterarse. Pero sí, ya me han robado varias cosas”.

Antes de tomar rumbo al Viejo Continente, Mariana Pajón estará este fin de semana en varios eventos, en los que competirá y pasará tiempo con sus seguidores. A mediados de este mes se dará un nuevo enfrentamiento en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona, misma fecha que fue elegida por los organizadores de El Clásico Bike Challenge para unir los dos deportes más vistos en Colombia.

Cerca de 500 ciclistas y 500 aficionados al fútbol se reunirán el 20 de marzo en la Sabana de Bogotá para celebrar la unión de estas dos disciplinas deportivas.

“Voy a estar corriendo la válida nacional en Ubaté de bicicross, de ahí me voy derecho al Clásico Bike Challenge, que es la primera vez que se hace este ciclismo de ruta junto al fútbol. Vamos a estar haciendo una rodada muy genial junto a invitados muy bacanos, y después vamos a ver ese clásico”, contó Mariana sobre su cronograma para este fin de semana.