“El fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar”: polémica frase que puso en el ojo del huracán a Linda Caicedo

Linda Caicedo, en entrevista con SEMANA, confesó que admira a Lionel Messi. En su cuarto, tiene afiches y hace colección de las imágenes del ‘10′ albiceleste.

La jugadora de la Selección Colombia llegó a Qatar para acompañar a su ídolo en el partido contra Croacia y se mostró en redes sociales con la camiseta albiceleste con el número 10.

Su recorrido en Qatar continuó visitando el desierto. “Soy yo, siendo feliz“, escribió con una gran sonrisa.

Después de pasear y divertirse junto a jugadoras como Catalina Usme o Carolina Arias, también de la Selección, Linda fue a Lusail a vivir la final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Feliz de poder ver esta final del mundo y ver jugar a Leo una vez más”, escribió extasiada.

Su paso a paso en redes sociales en el primer Mundial en Medio Oriente lo terminó con una polémica frase, luciendo una camiseta con una leyenda que ha dado mucho de que hablar.

“El fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar”, escribió.

Lamentablemente, los insultos y la intolerancia no se hicieron esperar. La mandaron a lavar loza, la insultaron desde su físico y hasta su inteligencia.

Lo cierto es que la frase hace parte de un comercial de una de las marcas patrocinadoras de Linda Caicedo y las jugadoras de la Selección Colombia.

La reveladora confesión de Linda Caicedo por la que casi se queda por fuera de las canchas

SEMANA: ¿Decir que se perfila como la mejor jugadora del mundo es soñar muy alto?

Linda Caicedo: Día a día me esfuerzo para ser mejor y no lo veo muy lejos. Pero es con mucho trabajo y con disciplina que se podría conseguir.

SEMANA: ¿Cómo mentalizarse para eso?

L.C.: El esfuerzo y la disciplina que hay que tener día a día es impresionante. También con ayuda de mis familiares, de las personas que tanto me quieren y apoyan. Cuando, por ejemplo, yo no puedo con mi mentalidad, ellos siempre están ahí para levantarme.

SEMANA: Fue escogida como la mejor jugadora del continente en la selección de mayores teniendo 17 años, ¿qué tanta presión le genera?

L.C.: Fui muy feliz por demostrar que el fútbol femenino va en crecimiento, que hay niñas que están empezando, que sueñan con ser futbolistas y que ellas vean que sí se puede. Ese reconocimiento fue con ayuda de mis familiares y también de mis compañeras de equipo que me apoyaban.

SEMANA: Además, vivió un tema de salud muy complicado...

L.C.: Fue muy complejo. Lo viví en cuarentena gracias a Dios, porque en ese momento todo estaba parado en el fútbol y pude recuperarme. Tuve una masa en el ovario, me la retiraron. Fue un proceso de exámenes, controles y clínica. El Cali se ha portado excelente y más en ese momento. Estoy muy agradecida con ellos. Pensar que un día estás en casa y al otro día en una clínica o pensar que no vas a volver a jugar fútbol de alto rendimiento fue duro. Pero Dios me tiene para lindas cosas y hoy estoy lista para un mundial en la India.

SEMANA: A uno le dicen “tienes una masa” y piensa en cáncer, ¿fue así?

L.C.: Sí, pero toda la información la recibí de mis padres. Para mí era algo normal. Simplemente, era estar en la clínica recuperándome, pero ellos fueron muy positivos conmigo y fue muy bueno para mí porque no me estresaba.

SEMANA: Las dificultades médicas, económicas, amenazas de hinchas. ¿Quiso tirar la toalla?

L.C.: Sí, obvio. Uno es humano y si tú ves que algo no te está funcionando y te está generando tanto estrés, piensas en tirarlo. Pero mi familia ha sido fundamental en todo este proceso, porque la verdad sin ellos no hubiese sido capaz de tener la mentalidad tan fuerte y de seguir luchando.