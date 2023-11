El gesto de Jürgen Klopp con Luis Díaz luego de dedicar el gol a su padre: lo buscó por todo el terreno de juego

Luis Díaz, que ha tenido una semana para el olvido por cuenta del secuestro de su padre en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), renació este domingo, 5 de noviembre. El guajiro, que no había sido tenido en cuenta en el Liverpool debido a la difícil situación personal que enfrenta, fue suplente en el compromiso ante Luton. Lo mejor fue que ingresó en el minuto 83 para darle el empate a su equipo.

Lucho, que consideró viajar de Inglaterra a Colombia para apersonarse de la situación de su padre, aunque se le recomendó no hacerlo debido al riesgo que implicaba para su seguridad, se levantó la camiseta de su equipó para compartir con el mundo un mensaje para su progenitor: “Libertad para papá”.

Una vez terminó el partido, que dejó a Liverpool tercero en la Premier League, a 3 puntos del líder, Manchester City, tanto amigos como rivales acudieron a abrazarlo en señal de apoyo. Pero no solo ellos, lo mismo hizo su director técnico, Jürgen Klopp, que ha demostrado su incondicionalidad con el guajiro desde la llegada al club.

“La sesión que tuvo con nosotros se puede ver que cuando está con los muchachos está bien, está bien, pero se nota que no durmió mucho… Todo depende de él, de si está disponible o no, y no forzaré nada”, comentó Klopp hace unos días acerca de Luis Díaz.