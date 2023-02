El “nuevo favorito” del técnico de River Plate que pone en duda la titularidad de Miguel Ángel Borja

River Plate de Argentina, por varios años, fue considerado uno de los mejores equipos el continente gracias al gran trabajo de su exentrenador Marcelo Gallardo. Por lo que el arranque de este 2023 ha sido de aires muy diferentes en el equipo argentino, que intenta adaptarse a la partido del mejor técnico de su historia y a la llegada del nuevo DT, Martín Demichelis.

Una de las últimas contrataciones de Gallardo, antes de decidir cerrar su ciclo en River Plate, fue el fichaje del colombiano Miguel Ángel Borja. El jugador cordobés llegó desde Junior de Barranquilla, debido a su poder goleador, su aparición en la Selección Colombia y la recomendación de su compatriota Juan Fernando Quintero, que en ese momento también hacía parte del equipo “millonario”.

Marcelo Gallardo se despidió como el técnico más ganador de la historia de River Plate. - Foto: Captura de pantalla: @AguilasDoradas

Borja llegó al fútbol argentino con pie derecho. Asistencias, goles y protagonismo hicieron que Marcelo Gallardo lo considerara su delantero titular, lo que le permitiera al colombiano ganarse rápidamente el cariño de muchos hinchas de River. Sin embargo, esa titularidad y protagonismo podría estar en duda para la temporada 2023.

Y es que la llegada de un nuevo entrenador siempre pone en duda quiénes serán los jugadores titulares para el nuevo timonel. Y más aún, cuando llegan refuerzos para competir por posición, y uno de ellos asegura tener una gran relación con Martín Demichelis.

Se trata del delantero venezolano Salomón Rondón, que luego de varios años en el fútbol europeo regresó al continente para jugar por primera vez en el fútbol argentino. Y si bien solo por su fútbol se generan dudas por saber si Borja o Rondón será el nueve titular de River, una declaración del exjugador de Everton puso aún más en duda el puesto del jugador colombiano.

Salomón Rondón, River Plate. - Foto: Twitter River Plate (@RiverPlate).

“Con Martín (Demichelis) hace 12 años compartí en Málaga y desde allí sabía de su liderazgo. No dudé un segundo cuando me comunicó si quería venir. Fui al museo cuando llegué porque quería empaparme de la historia del club y estoy muy ilusionado”, fueron una de las primeras frases de Rondón sobre su relación con el entrenador.

Y luego, agregó: “Es cierto que había ofertas que por ahí no me llamaban mucho la atención y decidí River por el esfuerzo que ha hecho la directiva. Hablé directamente con Martín y me contó de su necesidad. Yo tenía muchísimas ganas de competir y experimentar de nuevo lo que es el fútbol sudamericano”, contó el venezolano, afirmando que llegó por pedido especial del entrenador.

Con este contexto, sin duda la situación cambia para Miguel Ángel Borja, porque así como él llegó por pedido directo del exentrenador Marcelo Gallardo, Salomón Rondón hizo lo propio con el técnico actual, del cual fue además compañero en su época como futbolista en Europa.

Borja llegó a River por solicitud del exentrenador Marcelo Gallardo. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Daniel Jayo

Borja tendrá que esforzarse para demostrarle a Demichelis que tiene todas las condiciones para ser el delantero titular de River Plate y así tener la continuidad necesaria para ser convocado a la Selección Colombia por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Rondón, por su parte, llega como uno de los nombres pesados al fútbol argentino, ya que por más que su nacionalidad no diga mucho en la historia de la liga argentina, el delantero ha sido el gran goleador de su país en los últimos años, lo que le permitió destacarse en el fútbol europeo. Por ello, el venezolano buscará mostrar todas sus condiciones en uno de los clubes más grandes de Sudamérica, más aún cuando tiene el respaldo del entrenador.