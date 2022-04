El osado anhelo de René Higuita en Atlético Nacional: como Di Stefano en el Real Madrid

En el marco de la fecha 18 para el fútbol colombiano se vivirá una edición más del clásico paisa, un compromiso que carga con la historia más fuerte del balompié nacional producto del enfrentamiento de dos instituciones históricas en Colombia: dos equipos, dos estilos, dos propuestas, dos historias, dos insignias en un territorio como Antioquia.

El estadio Polideportivo Sur de Envigado donde oficiará como local el Independiente Medellín ante unas 10.500 personas, será el terreno escogido para que ambas escuadras se enfrenten. Además de ser un juego en el que el honor es un protagonista primario, también es especial para los verdes producto de los 75 años que estará cumpliendo el equipo desde su fundación el 30 de abril de 1947.

Por esta celebración es que varios protagonistas de la ilustre carrera del cuadro verde han salido en las últimas horas a mostrar su orgullo por pertenecer al equipo, algunos ya retirados y otros aún aportantes como lo es el gran René Higuita, no solo referente de Nacional, sino también de la Selección Colombia.

El ‘Loco’ tuvo la oportunidad de tener una extensa conversación con el programa Primer toque de Win Sports durante la mañana de este viernes 29 abril y allí mostró el orgullo que siente por seguir ligado al equipo de sus amores, donde espera llegar a dejar un legado imborrable.

De manera sentida, el exarquero de la Selección expresó emocionado: “Contento de hacer parte de Nacional, de haber defendido sus colores y ganar lo que ganamos”.

A su vez, recordó algunas anécdotas importantes en las que destacó su participación y aporte para el título de la Copa Libertadores de 1989, primero que obtuvo Colombia y en donde un buen sector del país se unió para apoyar a los verdes: “En aquel momento de la primera Copa Libertadores de Nacional, no era solo Nacional, era Colombia, el país unido apoyándonos”.

Entrando en la historia del club y la manera como han afrontado en los 75 años las competencias, resaltó: “Este club está acostumbrado a ganar títulos jugando bien. Eso, entre otras, es el ADN de Nacional”.

A título personal, René habló de su presente y el aporte que está realizando al equipo desde su rol como parte del cuerpo técnico, en donde con su experiencia le brinda su conocimiento a los más jóvenes. Allí también hizo un revelador deseo que espera cumplir mientras se mantenga en Atlético Nacional: “Dicen que la felicidad completa no existe, al menos yo me siento pleno. La verdad es que me siento muy, pero muy feliz, y muy agradecido de la vida, estar donde quiero estar y en la posición que quería estar. Alguna vez decía yo, que yo quería ser para Nacional, lo que era Di Stefano para el Real Madrid”.

Con orgullo, mostró la libertad que mantiene ahora en su trabajo, desde la llegada del actual presidente para el equipo, quien ha visto en Higuita un hombre de su entera confianza para aportarle todo lo que sabe al servicio del cuadro paisa: “Ahora tengo esa oportunidad de estar en las categorías que quiero estar, tengo toda esa libertad y con la llegada de Emilio Gutiérrez (presidente), simbólicamente me entrega unas llaves y me dice que haga lo que mejor me parezca en la institución”.

Finalmente, no se olvidó de un técnico que ha marcado el fútbol nacional y el cual René asegura que al servicio de Nacional debe seguírsele utilizando para que su conocimiento quede todo en el equipo más veces campeón de Colombia: “Hay que seguir exprimiendo a Maturana. Es un hombre que tiene mucho conocimiento de fútbol y el que más ha ganado”.