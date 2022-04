“Yo vi que se maltrataron”, presidente de Santa Fe confirmó líos en el plantel

Independiente Santa Fe no pasa por su mejor momento en este 2022. El cuadro cardenal, que viene de sufrir una dolorosa derrota el fin de semana pasado en el clásico ante Millonarios, está al borde de la eliminación de los cuadrangulares de mitad de año.

La derrota ante los embajadores en el clásico desencadenó una polémica en la interna del club que incluso costó el puesto de Martín Cardetti. A falta de pocas jornadas, el pasado lunes, en una rueda de prensa de carácter extraordinario, Eduardo Méndez confirmó la dimisión del argentino.

El estratega dirigió 20 partidos con el cuadro cardenal, para un total de 9 victorias, 4 empates y 7 derrotas. El problema principal es que 4 de esas 7 caídas se dieron en la parte más importante del campeonato y dejaron al equipo al borde del abismo en el campeonato local.

Martin Cardetti fue oficializado como técnico de Santa Fe en diciembre del año pasado - Foto: Dimayor

Ahora bien, no solo los malos resultados dieron pie a la salida del DT, pues varias fuentes confirmaron que había un mal ambiente en la interna del club, y esto se pudo comprobar en el duelo con Millonarios, pues según el canal DirecTV Sports hubo golpes en medio de la derrota y varios jugadores estuvieron involucrados.

Ante los rumores, el presidente del club, Eduardo Méndez, en un comienzo desmintió en su totalidad las versiones que circularon. “No hubo golpes en el entretiempo del clásico, sí hubo protestas entre ellos y eso es bueno, los que más discutieron salieron abrazados para el segundo tiempo”, aseguró en charla con el programa Deportes sin Tapujos.

Sin embargo, este viernes, el propio dirigente contó lo que realmente sucedió ese día en el camerino, confirmando que sí hubo maltrato entre los jugadores. “Yo vi que se maltrataron, se hablaron y se pecharon con sentimiento. A mí eso me gustó porque demostraron que les estaba doliendo y que no les gustó perder el partido. Me duele más cuando encuentro un camerino hecho un cementerio”, dijo en DirecTV Sports.

👇 Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, cara a cara con @carlosevillamil después de las revelaciones de #ConexionDIRECTV acerca de la salida de Cardetti 🇲🇨...



"... los jugadores se MALTRATARON, se hablaron, se pecharon... a mí me gustó", dijo Méndez, entre otras cosas. pic.twitter.com/BxUaNIikqF — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) April 29, 2022

¿Y las lesiones?

En días pasados, SEMANA pudo conocer que al interior del grupo había más razones de peso para que el conjunto cardenal estuviera en una profunda crisis deportiva y los resultados ni el proceso terminaran de ser exitosos.

De manera exclusiva, importantes fuentes dieron a conocer que muchas lesiones de algunos jugadores durante el semestre en curso habían sido inventadas al parecer por el entrenador argentino para no tener en cuenta a los jugadores, como fue el caso específico durante algunos partidos para las ausencias de José Ortiz, Jerson Malagón y Jersson González.

También ocurrió una situación similar con el lateral Dairon Mosquera, pero en este caso fue el mismo jugador el que se habría rehusado a ser convocado inventando una lesión en la previa de un juego en que el cuadro bogotano debió viajar a Medellín, todo producto de la mala relación que se llevaba con Cardetti a título personal.

Méndez fue claro y sincero, asegurando que lo primero que hizo fue “llamar al médico porque si me toca denunciarlo por darme certificaciones falsas, lo hago. Pero él con los informes que me ha pasado semanalmente me muestra qué clase de lesiones han tenido los jugadores”.

Por lo pronto, Santa Fe deberá reponerse lo antes posible de tantas emociones porque este sábado recibirá a Jaguares de Córdoba en una de esas tres finales que le quedan para clasificar a los cuadrangulares del Torneo Apertura. Este compromiso dará inicio a las 6:10 p. m. en El Campín y será transmitido por Win Sports+.

Después, el león visitará al Deportivo Cali, otro equipo en crisis, y cerrará la fase del ‘todos contra todos’ en Manizales ante el Once Caldas.