Directiva de Millonarios habló del caso Daniel Ruiz y Felipe Román | ¿Se van?

El auge que tiene Millonarios en el fútbol colombiano desde hace algunos años bajo la dirección de Alberto Gamero es de admirar. Un ascenso máximo que le ha permitido volver a ser protagonista en los torneos nacionales, además del proceso que ha llevado en las divisiones menores donde ha logrado potenciar jugadores para el plantel profesional, los cuales se han compenetrado de manera precisa a la idea junto a los más experimentados.

Este buen presente ha hecho que el mercado se fije en los jugadores de la plantilla y los directivos azules entren en una preocupación de cara a mantenerlos en el equipo. Son los casos de Daniel Ruiz y Felipe Román, que según el máximo accionista de la institución, Gustavo Serpa, viven presentes diferentes de cara al futuro con el equipo ‘embajador’.

Sobre el caso en particular del talentoso 10, el directivo azul fue preciso para asegurar que intentarán preservar lo máximo la estadía del joven talento, añadiendo que la hinchada tiene un papel fundamental: “Ha habido ofertas, una muy buena oferta, pero nosotros queremos conservar a Ruiz lo máximo que podamos; yo creo que se lo debemos a la hinchada. Ruiz se está convirtiendo en un ídolo nuestro, es un jugador muy joven, puede progresar muchísimo más, fue una de las inversiones que hicimos este semestre”.

Sin descartar que los temas económicos tienen una relevancia mayúscula en el fútbol, Serpa sentenció que los objetivos deportivos en este momento son prioridad para los intereses del cuadro bogotano: “Creemos que nuestra prioridad en este momento es el título, seguir buscando participación en torneos internacionales, para que de esa manera el equipo tome experiencia en estos torneos porque los objetivos siguen siendo claros”.

Sentenció nuevamente que no pueden ocultar el interés por Ruiz, pero que pensando en un proyecto deportivo intentarán retenerlo lo más posible para seguir disfrutando de su fútbol y también preservar el proyecto de grupo: “Ha habido ofertas, muy buenas, diría que de las más importantes que hemos recibido en todo este proceso, creemos que es un jugador muy importante para nosotros, para todo este proceso, para la hinchada que es nuestra razón de ser. Sería muy decepcionante que Ruiz se fuera en este momento y la intención es mantenerlo un tiempo más en la medida que podamos, porque eso no es una decisión solamente del equipo”.

Por otra parte, el otro jugador que ya tomó una decisión personal para su futuro, y muy posiblemente no continúe, es Felipe Román: “La decisión es la que han tomado el jugador y su agente. Lo que nos ha manifestado hasta ahora es de no renovar con Millonarios, eso ya hace varios meses. Nosotros hemos tratado, o tratamos, porque ya no tenemos más caminos que aceptar esa decisión”.

“El jugador tiene todo el derecho a hacer eso; nosotros, por supuesto que nos sorprende la actitud, pero la respetamos. El agente nos ha comunicado que el jugador no está dispuesto a renovar”, añadió.

Finalmente, mostró su tristeza por la manera en que podría partir un jugador que salió de las entrañas de la institución: “Es un jugador que viene con nosotros ya hace varios años, desde la cantera, no quiero traer nada más a colación, es de la casa y que un jugador de la casa se vaya en esas condiciones es triste y es lamentable desde la perspectiva de la inversión que ha hecho el club, desde el modelo del club”.

“Son cosas del fútbol que desafortunadamente pasan así, de un jugador que era del que menos esperábamos que pasara, pero es su decisión, está en su derecho, la decisión que él tome. Le deseamos la mejor de las suertes y que le acompañen el éxito y la fortuna”, concluyó.