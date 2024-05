En video | Así fue el primer gol de Tomás Ángel en Los Angeles Football Club

“Estoy muy feliz. No imaginé honestamente que en mis primeros minutos sentiría el apoyo de los fans en el estadio. Espero que la próxima vez sea mejor” , dijo al terminar el encuentro, en el que además salió como figura.

El partido fue válido por los octavos de final del U.S. Open de los Estados Unidos. Por la MLS Next Pro. T omás ha sumado 176 minutos en todo el 2024. A Estados Unidos, Tomás llegó luego de su paso por Atlético Nacional.

Su gol fue tras recibir un balón cruzado. El antioqueño marcó en el Banc of California Stadium.

First goal feeling 😤 pic.twitter.com/dTQaRyzino

Ángel no volvió a ser convocado por la Selección Colombia juvenil sub 20. No está en la tricolor desde el mundial de la categoría en Argentina.