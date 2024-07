En video: incómodo momento que pasó el técnico de Brasil segundos antes de los penales ante Uruguay; hay revuelo en la ‘canarinha’

| Foto: Getty Images via AFP

Brasil se despidió de la Copa América. | Foto: Getty Images via AFP

Tras lo ocurrido con el técnico de Brasil, los comentarios no se hicieron esperar de parte de algunos internautas: “Me rompe el corazón lo de Dorival (...) Entiendo que ignores a un compañero de equipo por el enojo, ¿pero al entrenador? (...) ¿Qué entrenador levanta la mano para hablar? Debió haber movido a los jugadores, meterse al centro y hablar...se nota la falta de liderazgo (...) Brasil ya no es Brasil (...) No hay autoridad en Brasil, unos jugadores que creen que por ganar más que el DT pueden hacer lo que quieran”.