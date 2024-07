Periodista panameño se ‘salió de los chiros’ por goleada de Colombia; habló de mafia, mano negra y ayuda de la Conmebol

¿Qué fue lo que dijo el periodista panameño José Domínguez?

Qué va. No penalti. Qué va. Mejor traigan árbitros serios de la UEFA. En fin, la mafia del fútbol… Colombia es superior y no necesita de estas ayuditas.

“Primer tiempo que no es. 3-0 no es la distancia real entre Colombia y Panamá. Detalles que cuestan un mundo. Y gol robado…”, fue otro de sus mensajes.

“4-0. No. No es la distancia real entre Colombia y Panamá. Por más Díaz, Arias, James o Córdoba que tengan, no es la bendita diferencia futbolística. Colombia aprovechó los detalles. Nada más. Y, claro, CONMEBOL apoyó, empujó y ayudó…”, agregó el panameño en su perfil en X.

“Colombia pudo ganar de manera prístina a Panamá. Empero, CONMEBOL no puede hacer las cosas por lo legal o por lo criminal. Eso dista de una confederación seria y neutral. Qué va. No penalti. Qué va. Mejor traigan árbitros serios de la UEFA. En fin, la mafia del fútbol… Colombia es superior y no necesita de estas ayuditas. 5-0. Lo repetiré y cerraré el tema: no es la distancia verídica entre Colombia y Panamá. Así no, CONMEBOL”, fue la conclusión de la pataleta protagonizada por Domínguez en redes sociales.